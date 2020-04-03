做好无症状感染者防控工作

针对国内外疫情防控形势新的重大变化，将应急措施和常态化防控相结合，及时完善防控策略和应对举措，进一步做好无症状感染者防控工作

根据国家卫生健康委的数据显示，截至4月1日24时，尚在医学观察的无症状感染者为1075例。无症状感染者的出现，为疫情防控带来新的挑战。对此，日前召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，“及时完善防控策略和应对举措，进一步做好无症状感染者防控工作，推动经济社会发展早日步入正常轨道”。

“无症状感染者”是指无临床症状但核酸检验呈阳性者。由于存在“假阳性”等问题，无症状感染者需要进一步诊断鉴别。是否纳入确诊病例，则需要进一步论证。但有一点是确定的：当前巩固疫情防控成果，防止出现防控漏洞，必须突出做好无症状感染者监测、追踪、隔离和治疗工作。

从战略角度来看，对无症状感染现象，需要高度重视但不必过度恐慌。正如钟南山院士所言，由于中国本土新增确诊人数维持在低位，很多省份已经清零，所以就目前这个阶段来说，中国不存在大量的无症状感染者。因此，我们既不能认为疫情在总体控制住之后就可以高枕无忧，也不必因为出现相关病例就感到恐慌。

从战术角度来看，对无症状感染现象，需要顺应疫情防控常态化新形势，统筹做好各项工作。由于没有临床症状，无症状感染具有更强的隐蔽性。这无疑增加了识别和防控的难度。对此，我们要有针对性加大无症状感染者筛查力度，同时公开透明发布信息，坚决防止迟报漏报，并做好患者出院后复查、复阳人员医学管理等工作。

这其中，尤其需要重视信息及时公开。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议强调，“各地要坚持公开透明发布信息，不允许为了追求病例零报告而瞒报漏报，这既有利于引导公众做好防护，也有利于积极有序推动复工复产。”确保疫情统计数据及时真实准确，才能让无症状感染者一经出现就能得到有效治疗和隔离，阻断传播风险。

无症状感染现象，也对统筹做好疫情防控和经济社会发展工作提出更高要求。当前，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，世界经济贸易增长受到严重冲击，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。在疫情防控常态化的条件下，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度。对各地而言，对消费该刺激要刺激，对企业该支持要支持，对就业该保障要保障，努力把疫情造成的损失降到最低限度。

针对国内外疫情防控形势新的重大变化，将应急措施和常态化防控相结合，及时完善防控策略和应对举措，进一步做好无症状感染者防控工作，我们就能为疫情防控夯实基础，为经济运行保驾护航。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 05 版）