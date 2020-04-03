中国抗疫，不仅是对中国人民生命安全和身体健康负责，也是对全球公共卫生事业尽责

中国精神，鼓舞世界人民；中国经验，为世界提供有益借鉴；中国力量，为世界战疫注入信心

病毒没有国界，疫情不分种族。新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。重大传染性疾病是全人类的敌人，疫情防控阻击战是一场全人类与病毒的较量，人类必须足够强大，才能战胜病毒。

在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席强调，“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”抗击疫情，同舟共济的合作不可少，命运与共的精神不能缺。

人类只有一个地球，各国共处一个世界。地球是人类的共同家园，人类是命运与共的共同体。中国人民抗击疫情，从一开始就秉持着人类命运共同体理念。疫情发生后，中国及时向包括世卫组织、有关国家和地区性组织在内的国际社会通报疫情信息，以前所未有的速度甄别出病原体，第一时间同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列，为研制出病毒快速检测工具提供了可能，并同世界各国开展抗疫经验分享和交流。中国抗疫，不仅是对中国人民生命安全和身体健康负责，也是对全球公共卫生事业尽责。中国精神，鼓舞世界人民；中国经验，为世界提供有益借鉴；中国力量，为世界战疫注入信心。

开放合作、守望相助，命运与共、风雨同担，这是人类在历史中淬炼的精神之光。中国人民不会忘记，在中国疫情防控形势最艰难时刻，“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同裳”的温暖，“中国加油”“武汉加油”的呐喊，国外友人捐款捐物的支援，世界各地点亮“中国红”的祈愿。而当一些国家和地区新冠肺炎疫情蔓延之时，中国人民同样感同身受、施以援手。从中国专家团队奔赴国外抗击疫情前线画出一道道“最美逆行之弧”，到向亚洲、欧洲、非洲多国提供检测试剂盒，再到尽一切努力为其他国家采购医疗防护物资提供方便，中国以各种各样的方式，向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助。中国人民与世界人民并肩抗疫、携手前行，让人类的文明之光熠熠生辉，彰显了人类命运共同体理念强大的精神感召力。

单则易折，众则难摧。面对疫情，没有哪个国家能够置身事外。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。唯有全人类共同努力，才能战而胜之。当意大利罗马一小区居民自发举行的“阳台音乐会”响起《义勇军进行曲》时，当西班牙网友在社交网站发起“感谢中国”活动时，世人看到的，不仅是中国作为负责任大国的担当，更是和衷共济、共克时艰的精神力量。团结是铁，团结是钢，团结就是力量。正如来自世界顶级医学科学家的忠告，“战胜新冠肺炎疫情的唯一方法，就是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。”当团结合作成为共同选择，当命运与共主导人心，人类战胜疫情的希望之光，就能越燃越亮。

习近平主席强调，国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战，共建美好地球家园。疫情是暂时的，合作是长久的。历史将铭记中国人民在面对疫情时所展现的众志成城、共克时艰的英雄伟力，也将铭记世界各国同舟共济、携手应对危机的共同担当。大道不孤，人类必胜。相信风雨过后，人类命运共同体理念将更加深入人心，团结合作的精神力量将激励更多人勇毅前行。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 05 版）