湖北14名新冠肺炎疫情防控一线牺牲人员被评定为首批烈士

新华社武汉4月2日电 近日，湖北省人民政府根据《烈士褒扬条例》和《退役军人事务部 中央军委政治工作部关于妥善做好新冠肺炎疫情防控牺牲人员烈士褒扬工作的通知》精神，评定王兵、冯效林、江学庆、刘智明、李文亮、张抗美、肖俊、吴涌、柳帆、夏思思、黄文军、梅仲明、彭银华、廖建军等14名（按姓氏笔画排序）牺牲在新冠肺炎疫情防控一线人员为首批烈士。

新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，广大医务人员和防疫工作者英勇奋战在疫情防控工作第一线，为坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战做出了突出贡献，涌现出一大批可歌可泣的先进典型，王兵等14名同志就是其中的优秀代表。

“烈士”是党和国家授予为国家、社会和人民英勇献身的公民的最高荣誉性称号。首批评定的14名烈士，有的是直接参与一线救治工作的白衣战士，用生命守护生命，以大爱诠释医者仁心；有的是始终坚守在疫情防控一线的公安干警，以生命践行使命，用热血铸就警魂；有的是用真心真情帮助解决群众生活困难的社区工作者，用生命书写担当，用爱心守护家园。他们是新时代最可爱的人，他们的崇高精神永垂不朽！

附：新冠肺炎疫情防控牺牲烈士简要情况

1.王兵，女，汉族，1947年10月出生，湖南湘潭人，中共党员，生前系武汉市洪山区王兵西医内科诊所主治医生。新冠肺炎疫情发生以来，在医疗资源极为紧张的情况下，王兵同志不顾个人安危，主动参与疫情防控工作，坚持开门接诊救治患者，在工作中不幸感染新冠肺炎，于2020年2月18日经抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

2.冯效林，男，汉族，1954年5月出生，湖北武汉人，1973年10月参加工作，生前系黄陂区人民医院中医科返聘的副主任医师。新冠肺炎疫情发生以来，冯效林所在的盘龙城院区被黄陂区防控指挥部作为定点医疗机构收治患者，他每天坚持接诊救治患者，在工作中不幸感染新冠肺炎，于2020年2月27日经抢救无效以身殉职。

3.江学庆，男，汉族，1964年3月出生，湖北洪湖人，中共党员，1986年7月参加工作，生前系武汉市中心医院甲状腺乳腺外科党支部书记、主任、主任医师。新冠肺炎疫情发生以来，江学庆同志坚守岗位，在临床一线承担诊断及治疗工作，在工作中不幸感染新冠肺炎，于2020年3月1日经抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

4.刘智明，男，汉族，1969年1月出生，湖北十堰人，中共党员，医学博士，主任医师、教授，生前系武汉市武昌医院党委副书记、院长。新冠肺炎疫情发生以来，刘智明同志始终坚守在疫情防控一线，全力救治新冠肺炎患者，在工作中不幸感染新冠肺炎，于2020年2月18日抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

5.李文亮，男，满族，1985年10月出生，辽宁锦州人，中共党员，2011年7月参加工作，生前系武汉市中心医院眼科主治医师。李文亮同志不顾个人被感染的风险，仍然坚守一线岗位，2020年1月6日在收治一名患者时不幸感染新冠肺炎，他在住院治疗期间表示，康复后要再投入抗击疫情战斗中，表现出医者仁心、不惧危险、救死扶伤的优秀品质，2月7日经抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

6.张抗美，女，汉族，1952年4月出生，湖北武汉人，1968年参加工作，2002年退休，生前系武汉市硚口区宝丰街社区卫生服务中心返聘全科诊室临床内科医生。新冠肺炎疫情发生以来，张抗美同志主动要求到社区服务中心发热诊室负责发热患者预检分诊工作，在工作中不幸感染新冠肺炎，于2020年2月14日经抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

7.肖俊，男，汉族，1970年10月出生，湖北武汉人，1987年2月参加工作，生前系武汉市红十字会医院普外科医师。新冠肺炎疫情发生后，肖俊同志在工作中不幸感染新冠肺炎，于2020年2月8日经抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

8.吴涌，男，汉族，1968年8月出生，辽宁沈阳人，中共党员，1989年8月参加工作并参警，生前系武汉市硚口区公安分局汉正街利济派出所共和社区民警，一级警长职级、二级警督警衔。新冠肺炎疫情发生以来，吴涌全力以赴做好社区封控、患者转运、服务群众等工作，在社区抗疫第一线连续奋战61天。2020年3月22日，在抗击疫情一线工作岗位上因公殉职。

9.柳帆，女，汉族，1960年10月出生，湖北武汉人，中共党员，生前系武汉市武昌医院梨园街社区卫生服务中心副主任护师。新冠肺炎疫情发生后，柳帆同志一直在梨园街社区卫生服务中心注射室参与救治护理工作，不幸感染新冠肺炎，2020年2月14日经抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

10.夏思思，女，汉族，1990年6月出生，湖北武汉人，生前系协和江北医院（蔡甸区人民医院）消化内科住院医师。新冠肺炎疫情发生以来，夏思思同志主动请战，一直奋战在抗疫一线，不幸感染新冠肺炎，于2020年2月23日抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

11.黄文军，男，汉族，1977年6月出生，湖北武汉人，中共党员，医学硕士，副主任医师，生前系孝感市中心医院呼吸内科副主任。新冠肺炎疫情发生以来，黄文军同志主动请战，一直奋战在疫情防控一线，不幸感染新冠肺炎，于2020年2月23日抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

12.梅仲明，男，汉族，1962年11月出生，湖北武汉人，农工党党员，1986年7月参加工作，生前系武汉市中心医院眼科副主任、主任医师。新冠肺炎疫情发生以来，梅仲明同志坚守武汉市中心医院工作岗位，在临床一线收治患者，不幸感染新冠肺炎，于2020年3月3日经抢救无效以身殉职。

13.彭银华，男，汉族，1990年12月出生，湖北云梦人，生前系武汉市江夏区第一人民医院呼吸与危重症科医生。新冠肺炎疫情发生以来，彭银华同志始终坚守抗击疫情一线，全力救治新冠肺炎患者，不幸感染新冠肺炎，于2020年2月20日抢救无效以身殉职。2020年3月被国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局追授为“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”。

14.廖建军，男，汉族，1970年6月出生，湖北武汉人，中共党员，2000年8月到武汉市硚口区六角亭街民意社区工作，生前系该社区党委委员、居委会副主任。2020年1月26日社区出现一名疑似患者病情加重，廖建军自己使用轮椅将病人送至医院就诊，在工作中不幸感染新冠肺炎，2020年2月4日经抢救无效以身殉职。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 06 版）