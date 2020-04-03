患难见真情 共同抗疫情

近日，沈阳市向北海道札幌市捐赠了一批口罩。图为3月8日，工作人员正将这批物资装上飞机，准备运往日本。

中国驻日本大使馆供图

2月29日，中国红十字会派出的志愿专家团队到达伊朗。图为中国专家正与世界卫生组织及伊朗卫生部专家交流疫情防控经验。

中国驻伊朗大使馆供图

2月14日，中国驻里约热内卢总领事李杨（左一）正在巴西金砖国家政策中心举行的“新冠肺炎疫情及其国际影响”研讨会进行情况介绍。

本报记者 朱东君摄

3月21日，一批中国援助菲律宾医疗物资运抵马尼拉。图为在交接仪式上，中国驻菲大使黄溪连（右三）、菲外长洛钦及双方工作人员合影。

中国驻菲律宾大使馆供图

伊朗

“我们并不觉得孤立无援”

本报驻埃及记者 景 玥

伊朗是新冠肺炎疫情较严重的国家之一。中国驻伊朗大使馆积极介绍抗疫经验，协调各方为伊朗抗击疫情提供帮助。

自疫情在伊朗暴发以来，中国驻伊朗大使馆多次召开专题记者会，全面介绍中国抗击疫情情况以及中伊抗疫合作等内容。常华大使在伊朗主流媒体发表署名文章，接受伊朗伊斯兰通讯社、塔斯尼姆通讯社等媒体专访，在社交媒体上用波斯语与当地民众互动，介绍中国对伊朗的援助，转发防疫知识、中国抗疫经验及中国民众对伊朗的声援和支持。

使馆与伊朗民众的零距离沟通，赢得了好评。不少伊朗民众在社交媒体上留言，用真诚朴实的话语表达对中国守望相助的感谢。

伊朗是首批声援中国抗击疫情的国家之一，曾向中国捐赠口罩等医疗用品，并在德黑兰地标建筑点亮“中国红”，支持中国抗疫。投我以木桃，报之以琼瑶。面对当前伊朗医疗资源严重不足的情况，在使馆的大力协调下，中国政府、红十字会以及在伊中资企业等纷纷通过各种渠道、各种方式向伊方提供大量医疗物资援助，包括新冠病毒检测试剂盒、呼吸机、制氧机、防护服、口罩等。

2月29日，由中国红十字会派出的志愿专家团队携带部分中方援助的医疗物资抵达德黑兰，3月26日顺利完成既定任务回国。在德黑兰近一个月的时间里，专家团在大使馆的协助下，与伊朗卫生部、疾控中心等各部门交流，探访收治新冠肺炎患者的定点医院，深入社区指导防疫，并分享病毒研究和临床诊断治疗等经验，推动德黑兰医科大学开展伊朗传统草药与中药结合治疗新冠肺炎的研究。

“中方专家组提供了很多宝贵建议，提升了我们抗击疫情的信心。借鉴中国在预防、控制、治疗以及危重症患者护理方面的经验，伊朗可以在疫情防控中少走弯路。”伊卫生部发言人贾汗普尔表示。目前，伊朗已根据中国经验，并结合本国国情建立了一套群防群控体系，包括限制民众出行、避免人员聚集、设立城市间检查站、上线自我诊断系统、修建方舱医院收治轻症患者等。

3月25日，中国政府援助伊朗医疗物资交接仪式在德黑兰举行。伊卫生部副部长阿萨迪拉里在交接仪式上表示，中方的援助缓解了伊朗面临的物资短缺问题，中方向伊方介绍的抗疫经验，则是比物资更宝贵的支持。

正如当地媒体所言，在新冠肺炎疫情这场严峻的危机中，中国驻伊朗大使馆的义举展现了深厚的两国友好之情，携手抗疫的经历进一步深化了两国人民的友谊。伊朗外交部发言人穆萨维在社交媒体上写道：“伊朗政府和人民永远不会忘记患难之交。在伊朗政府和人民遇到困难时，我们并不觉得孤立无援，因为中国政府和人民向我们伸出了援手。”

（本报开罗电）

巴西

分享中国抗击疫情经验

本报驻巴西记者 朱东君 范剑青

“中国的新冠肺炎疫苗研发进展如何？”“中国政府出台了哪些措施保障经济发展？”……日前，巴西环球电视台知名栏目“十点晚间新闻”请来了中国驻巴西大使馆新闻发言人瞿瑜辉。在节目直播现场，主持人和嘉宾纷纷提出自己关心的问题。

这期节目播出后，引发了巴西观众的热议。有民众留言说：“这期节目非常好，分享了疫情防控知识和中国抗击疫情的重要经验。”

自2月底确诊首例新冠肺炎病例以来，巴西疫情持续蔓延。圣保罗州和里约热内卢州都已开始着手建造方舱医院。中国驻巴西使领馆积极分享中国抗击疫情举措，讲述中国抗疫故事，获得当地民众广泛关注。

为让当地民众对新冠肺炎形成正确客观的认识，中国驻里约热内卢总领馆总领事李杨多次应邀进行讲座。在巴西金砖国家政策中心举办的“新冠肺炎疫情及其国际影响”研讨会上，李杨介绍了新冠肺炎可能给中国和世界带来的短期和长期影响。在巴西智库瓦加斯基金会，李杨系统介绍了中国疫情防控措施和经验。各地医护人员驰援湖北，工厂积极复工复产，中国医疗队远赴国外援助……演讲中穿插的视频和照片，展现了中国众志成城的力量，震撼着听众的心。

这些经验分享赢得了现场嘉宾的积极回应。瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略指出，疫情发生以来，中国政府一直保持信息公开透明，类似的讲座就是信息分享和国际合作的重要体现。

在中国驻巴西大使馆的社交媒体平台上，有关中国抗击疫情的视频和图片引发巴西民众的共鸣。其中一个短视频展现了武汉方舱医院休舱后，医务人员站成一排，依次摘下口罩，露出灿烂笑容。该视频获得了100多万次播放，7万多次点赞，逾万次转发和超千条留言。一名网友留言称：“看到这些医护人员真好！中国及时控制住了这次疫情，我对中国充满尊敬之情。”

当前，随着疫情防控形势日益严峻，巴西多位州长向使馆表达了与中国开展抗疫合作的意愿。伯南布哥州州长保罗·卡马拉在社交媒体上表示：“新冠肺炎疫情对全球造成影响，但不会对我们造成阻隔。”

中国驻巴西大使杨万明在接受当地媒体采访时表示，中方将根据巴方需要提供力所能及的帮助，深挖双方在疾病监控、病毒研究、疫苗开发、医疗科研等领域的合作潜力。目前，中国驻巴西大使馆以及驻里约、圣保罗和累西腓总领馆一直与巴西政府各部门保持密切沟通，分享中国的疫情防控资料和诊疗方案。

（本报里约热内卢、巴西利亚电）

南非

最大限度回应媒体关切

本报驻南非记者 万 宇

“我们有信心、有能力尽快取得疫情防控的胜利！”自新冠肺炎疫情发生以来，中国驻南非大使馆第一时间主动发声，从1月23日起就开始在网站连续发表文章，并向当地媒体全面介绍中国疫情防控的有力举措和切实成效。这些工作促进了南非民众对中国抗疫斗争的了解，稳定了人们的情绪，也为南非开展防疫工作提供了有益借鉴。

时任中国驻南非大使林松添先后接受了南非国家广播公司新闻频道、美国消费者新闻与商业频道非洲台、南非广播公司调频电台等广播电视媒体的采访。通过大量事实和数据，林松添大使系统介绍中国疫情防控工作的举措、经验和进展，并就疫情对南非在华留学生的影响等当地民众关心的问题进行深入讨论。

南非旅游局局长奈特休纳和南非国立传染病研究所教授科恩与林松添一同参加了新闻访谈。在听了林大使介绍后，他们表示，中国的信息分享公开透明，每一阶段采取的举措都切实有效。在疫情面前，中国展现出强大的行动力。

从2月5日至今，南非大使馆共举行了4场记者会。根据全球疫情形势发展变化，记者会主题也从介绍中国应对新冠肺炎疫情，转为着重介绍在全球联防联控方面的中国方案。

为了最大限度回应来自南非以及其他各国媒体的关切，每次记者会都会持续3个小时以上，并进行网络直播。非洲新闻社记者大卫·里奇几乎场场都到。记者会上播放的中国医护人员奋战在防疫一线、建筑工人在短时间内建成火神山、雷神山医院等内容的短片，令他印象深刻。里奇对记者表示：“中国人民众志成城，中国的疫情应对措施积极有效，相关经验为南非抗击疫情增添了信心和力量。”

很多当地民众观看了使馆记者会直播，积极留言互动。“感谢中国及时分享疫情防治经验”“战胜新冠肺炎疫情需要大家共同努力”……南非网友热情肯定中国为疫情防控作出的积极努力和取得的成果，也表达了与中国开展抗疫合作的愿望。

当前，南非正面临新冠肺炎疫情加速扩散的风险。根据该国卫生部的统计，全国9个省全部出现了新冠肺炎确诊病例。拉马福萨总统发表电视讲话，要求民众取消一切社交活动，并宣布将在全国范围内实施“封城”措施。

在中国驻南非大使馆协调下，在南中资企业和华侨华人向南非政府转交了捐款和一批新冠病毒检测试剂盒。林松添说：“中国政府和人民将继续向南非提供力所能及的援助，积极分享经验，支持南非抗击疫情。”

（本报约翰内斯堡电）

日本

“这就是日中友好的本色”

本报驻日本记者 刘军国

2020年3月11日是东日本大地震9周年纪念日。9年前，中国向地震灾区积极援助的情景，很多日本民众至今仍记忆犹新。9年后，面对新冠肺炎疫情，中日两国间涌起共同抗疫的暖流。在中国驻日本大使馆、驻札幌总领馆的大力协调下，3月11日，沈阳市捐赠的一批口罩运抵北海道札幌市的医疗机构。包装箱上印着的中日两国国旗以及用汉字书写的成语“守望相助、共克时艰”格外醒目。一名当地医生感动地说：“为了让中国朋友早日再次来到北海道，我们会竭尽全力抗击疫情！”

当前，疫情仍在日本蔓延，首都东京的防控形势尤为严峻。受疫情影响，东京奥运会不得不延期举行。中日两国是一衣带水的邻邦。在中国发生疫情之初，日本各界纷纷施以援手，紧急向中国调拨医疗物资。近来，中国驻日本使领馆积极协调，助力日本抗击疫情，奏响了中日两国“同舟共济、携手抗疫”的主旋律。

在大使馆协助下，中国各地方、企业和民间组织已向日本捐赠了大量口罩、防护服和护目镜。为解决日本新冠肺炎病毒检测试剂盒短缺的难题，使馆第一时间协调国内企业，向日本传染病研究所运送一批病毒检测试剂盒。日前，使馆及大连市政府向和歌山县捐赠防疫物资。和歌山县知事仁坂吉伸指出，中国在国内疫情尚未完全结束的情况下迅速向日本提供援助，令人感动。

中国捐赠物资的新闻在日本各大媒体“刷屏”。物资包装箱上张贴的“相知在急难，独好亦何益”“天台立本情无隔，一树花开两地芳”等诗句在日本民间引发共鸣。在使馆网站和社交媒体平台，日本民众感谢中国雪中送炭的深情厚谊，纷纷表示“这就是日中友好的本色”。

“中日两国作为近邻，总能在大灾大难面前互相扶持。”中国驻日本大使孔铉佑表示，这体现出植根于两国民众内心的真挚感情。日本自民党干事长二阶俊博说：“对于中国的情谊，我们要以毕生回报。”

当前，如何有效防控疫情，确保民众健康和安全，成为日本面临的重要课题。使馆同日本外交、卫生、经贸、旅游等部门广泛接触，并与国内积极对接，搭建起中日携手抗疫的桥梁。为帮助日方尽快了解新冠肺炎的病理、预判形势、制定对策，使馆将国内权威部门发布的专家意见、疫情报告、治疗方案、防控指南等汇编成册，分享给日本卫生防疫部门及相关机构。此外，使馆还积极促成两国疾控中心开展电话会议，为两国一线专家交流疫情防控经验搭建平台。这些行动践行了中日守望相助的邻里之道。

远亲不如近邻。中日携手应对疫情，让两国民众在心理上更加亲密。3、4月间，正是樱花绽放之时。粉红色的樱花连接成片，宛若朝霞，预示着春日的生机与希望。相信疫情过后，中日两国也将共同迎来更加明媚的阳光。

（本报东京电）

菲律宾

关键时刻及时伸出援手

本报驻泰国记者 赵益普

3月21日清晨5时许，一架满载着中国援菲医疗物资的专机，缓缓降落在菲律宾首都马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场。这批由中国驻菲律宾大使馆协调运送的医疗物资，包括新冠肺炎病毒检测试剂盒、医用N95口罩、医用外科口罩和防护服等。物资运抵后，即由使馆转交菲卫生部门，运往该国抗击疫情最前线。

在物资交接仪式现场，中国驻菲律宾大使黄溪连表示，中国不会忘记，在抗击疫情最困难的时候，菲律宾政府和社会各界给予中国政府和人民的宝贵支持。现在菲律宾正处于疫情暴发蔓延的困难时期，中国人民对此感同身受，希望这批物资能为菲政府和人民的抗疫斗争助一臂之力。

近来，菲律宾新冠肺炎确诊病例数不断增加。中国驻菲大使馆多次进行协调工作，向菲律宾提供急需的医疗物资。3月16日，大使馆以使馆捐赠和企业捐赠的形式向菲方提供了一批病毒检测试剂盒。

此前，菲卫生部曾表示，菲律宾人口超过1亿，但可用的试剂盒一度仅剩2000个。中国捐赠的试剂盒一定程度上缓解了菲方的燃眉之急。菲卫生部助理部长玛丽亚·维吉尔说，得益于中国的帮助，菲律宾新冠肺炎病毒的检测能力和效率得到提升。

3月25日，杜特尔特总统宣布菲律宾进入为期3个月的国家紧急状态。在这一时刻，中国大使馆协助医疗物资运抵菲律宾，赢得了大量菲民众的点赞，当地谚语“患难识朋友，谊长情永在”也被人们反复提及。

当前，菲律宾十分期待与中国在新冠肺炎诊疗方案、药物等领域开展具体合作，继续就抗击疫情加强沟通协调。为满足菲方关切，使馆同菲卫生部保持密切沟通，积极分享经验。目前，使馆已向菲方提供《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案第七版》、旅行防控指南等资料，并介绍中医治疗方案。在菲律宾的主流英文和华文媒体，都能看到使馆开设的“中国经验分享”专栏，分享中国抗击疫情的有效举措，帮助菲民众更好应对疫情。在使馆推动下，浙江大学医学院附属第一医院与菲律宾中华崇仁总医院近日举行了远程视频会议，交流新冠肺炎防治的相关问题。

菲律宾约有200万华侨华人，使馆高度重视他们的身体健康和生命安全。当前，使馆已在当地华文媒体发布领事提醒，通报菲疫情防控政策和举措，宣传预防新冠肺炎的科学知识和防控要点，并就华侨华人关心的问题答疑解惑。除与华人社区分享抗疫经验和中西医治疗方案外，使馆还将推动国内机构与当地医疗机构对接，及时提供远程咨询和治疗。

菲律宾文官长梅地亚尔蒂表示：“中方在菲律宾抗疫关键时刻及时伸出援手，充分展现了两国无与伦比的真挚情谊，菲方将永远铭记在心。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 17 版）