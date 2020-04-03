上海 逾百吨医疗废物日产日清

数据来源：生态环境部

下午3点，李明忙里偷闲，走进公司食堂吃饭。

他是上海城投集团下属上海市固体废物处置有限公司（以下简称“固处公司”）收运员，每天要和同事们穿梭于上海的4100余家医疗机构、115家发热门诊医院、1家定点医院，还要动态对接集中隔离点及机场、道口。

“日产日清，全程无害。”固处公司总经理李传华介绍，公司要收运处置全市每天产生的100多吨医疗废物。1月19日，公司提前预判，迅速成立80人的疫情防控医废应急工作组，在87条常规医疗废物收运路线外，专设15条疫情医疗废物收运路线。

“我们采用‘白+黑’模式，确保医废收处无死角、零疏漏、全防控。”李传华解释，所谓“白+黑”，是指日间收运普通医废、夜间收运疫情医废，“定时、定人、定线、定点收运疫情医废，最大限度减少交叉感染风险。”

匆匆吃完饭，李明就和同事们来到厂区，按岗前安全规范培训要求，穿戴防护服、护目镜、口罩、双层手套、头套，全副武装。有的队员还穿上了尿不湿，以应对接下来七八个小时连轴转的工作。

“疫情医废收运严格执行最高防护要求，最大限度降低感染风险。选择夜间收运，是为避免道路拥堵和市民恐慌。”固处公司物流中心经理王浩说。

确认防护用品穿戴达标，物流调度主管张燕铭向当天值勤的45名收运队员分发收运路线、医疗机构名单。下午4点，队员们3人一组，驾驶15辆疫情医废专运车直奔目的地。

53岁的李明是收运队中的6名党员之一，退伍后从事环卫运输工作已经15年，曾参加抗击埃博拉病毒、H1N1流感等综合演练。应急收运队组建时，李明带头报名参加。

李明这一组的终点是位于浦东新区的滴水湖，从嘉定区朱桥厂区出发，单程100多公里，沿途要与13家医院和隔离点对接。

疫情医废包括疑似病人的采样试剂、医护人员的防护用品和隔离人员的生活垃圾。医疗机构和隔离点按规定先对疫情医废进行消毒。李明和同事们到达后，在发热门诊或隔离点的清洁区交接。在用可溯源管理的电子标签扎带密封的基础上，还需对疫情医废实施双层包装，并增加一次性耐压硬纸箱密封，做好标识，全程冷链运回。

留在厂区的王浩，要和张燕铭一起根据每天产生的疫情医废量及时调整收运力量、线路，精确计算路程、时间、点位。作为疫情医废应急收运的第一联系人，王浩24小时开机，随时和医疗机构协调沟通、优化流程，“刚开始每天接听上百个电话，现在应急小组配了4个接线员，轻松多了。”

晚上10点，李明驾车返回厂区，卸料入库。疫情医废处置区拉起隔离警戒线，机器自动抓取装有疫情医废的周转箱，送至专门的处置线消毒后，投入上千摄氏度的焚烧炉。燃烧产生的热量用于发电，产生的废气经净化处理后达标排放。整个处置流程全自动化，工作人员在中控室实时监控，及时调整系统相关参数。

刚刚完成卸料入库，李明和同事来不及休整，又开始对运送车辆实施消杀。忙完所有工作已是凌晨，李明笑言：“这是一天中最舒服的时候，可以大口喘气、大口喝水！”

“傍晚出发、夜晚作业、凌晨归家，是疫情防控期间医废收运人员的工作常态。”固处公司党总支书记华青说，“疫情医废处置的国家标准是要求医废从产生时起48小时内完成清运处置，我们的标准是最长24小时，目前处置的最短时间纪录是12小时。”

“安全交底—交接装车—冷链运输—卸料入库—焚烧处置”，短短20个字的处置流程背后，是68名应急收运队队员每天10到12小时、平均250公里日夜兼程的坚守。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 13 版）