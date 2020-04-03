无声的关爱 满满的感动

在高铁站，有人驾驶小货车送来500斤消毒液原液，没留下任何信息便匆匆离去；在社区，有人购买1250个口罩免费分发给邻居，却谢绝采访和拍照。新冠肺炎疫情发生以后，我们身边不乏心系武汉的“匿名捐款”者、给医护人员寄去“匿名礼物”的普通市民、为民警留下“匿名红包”的热心人……一个个默默献出爱心的平凡身影，传递着无声的关爱，给人以满满的感动。

为抗击疫情尽一份心、出一份力，种种不留痕的善行义举，透露着一丝淡然和从容，体现出无私大爱。其实，平日里类似的事迹并不鲜见：有的人拾金不昧而不留姓名、不求回报，有的人长期隐藏身份资助贫困山区的学生，有的人勇救落水群众随即消失在人海……这些“事了拂衣去，深藏身与名”的平凡人物，堪称身边的凡人英雄。他们不愿让人知道自己是谁，但是人们总能真切感受到他们的存在。

“不留痕迹”却有存在感，看似是个悖论，实则富含哲理。这充分说明，存在感是靠实实在在的行动干出来的，与外在的、表面的“痕迹”关系不大。那些越是看淡名利、想“隐藏”自己的人，越能“彰显”自己。即使我们不知道他们是谁，也会由衷地钦佩他们、敬重他们，愿意在心里给他们留一个位置。反之，如果但凡做点什么就生怕别人不知道，时时留痕、处处留痕，搞“痕迹主义”那一套，反倒容易遭人嫌恶，难以赢得他人的认可。

“刻画工夫初亦苦，终然芒角了无痕。”其实，如果能放下对“痕迹”的执念，拾起对本质的追求，就可能进入一个全新的境界。清代姚元之编著的《竹叶亭杂记》记载，有个人画技一流，常常以水作画，等到纸干了，“但存魂而已”。作画如此，其他事情亦然。只要用心做了，又何必在意甚至刻意留下“痕迹”给别人看呢？在共和国的史册上，“两弹元勋”邓稼先埋名于戈壁，“中国核潜艇之父”黄旭华隐居于荒岛，“中国天眼之父”南仁东藏身于深山……他们当时所处的是偏僻荒凉的地方，所沉醉的是无人所见的事业。但这些为大众所不知、看似不着痕迹的付出，却描绘出最浓墨重彩、恢弘壮丽的画卷。

“了无痕”，既是一种境界，也是一种智慧。事实证明，那些苦心孤诣想靠“留痕”达成一己之私的，往往事与愿违，“聪明反被聪明误”；那些返璞归真、肯下一番“无痕”功夫的，最终却能超越庸常，赢得尊重与认可。有句歌词写得好，“什么也不说，祖国知道我”。只要敢立下“坐冷板凳”的志向、甘于做“地平线下”的工作，燃旺胸中的一团火、深挖事业的一眼泉，那么——即使功不在我，也必定功不唐捐；即使默默无闻，也终将收获充盈的人生。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 04 版）