世界政党就加强抗疫国际合作发出共同呼吁

人民网北京4月2日电 中国共产党同世界上100多个国家230多个政党2日联合发出共同呼吁，指出新冠肺炎疫情对人类卫生健康及世界和平发展构成最紧迫和最严峻的挑战，各国应把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取果断有力措施遏制疫情蔓延，秉持人类命运共同体意识，加强国际合作，相互支持和帮助，汇聚全球资源和力量，坚决打败病毒这一人类的共同敌人。

共同呼吁指出，面对新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延扩散，各国要根据本国国情制定紧急计划和举措，动员全社会力量共同抗击疫情。中国等一些国家疫情防控已经取得重要进展，为其他国家应对疫情赢得了时间、积累并分享了经验，也为各国战胜疫情提供了希望和信心。

共同呼吁鼓励各国统筹做好疫情防控和经济社会发展，采取特别措施保护脆弱群体和中小企业，努力维护人民生活水平和社会发展进程。同时加强国际宏观经济政策协调，维护全球金融市场、产业链、供应链稳定，减免关税、畅通贸易，防止世界经济衰退。

共同呼吁强调，病毒无国界，人类命运与共，任何国家都不可能独善其身，越是困难的时候越要相互支持和帮助，反对将公共卫生问题政治化，抵制借疫情对他国搞污名化、歧视特定国家、地区和民族的言行。各国政府应采取积极措施保护外国侨民、留学生的健康安全和合法利益。

共同呼吁指出，各国应进一步树立共商共建共享的全球治理观，支持联合国和世界卫生组织在全球公共卫生治理中发挥领导作用，加强二十国集团等框架下的协调合作，努力打造人类卫生健康共同体。

发表共同呼吁的世界政党承诺在这一特殊时期保持密切沟通交流，发挥好政治引领作用，为全球抗疫斗争注入政治动力，相信疫情过后人类命运共同体将更加牢固，人类的未来将更加美好。

这是新冠肺炎疫情发生以来世界主要政党首次就国际抗疫合作发出共同呼吁。参与发表共同呼吁的政党来自全球五大洲，包括主要国家的执政党、参政党、重要在野党以及政党国际组织，涵盖了左中右不同意识形态的政党，具有广泛的代表性。世界主要政党通过发表共同呼吁表达携手合作、共克时艰的政治意愿，对于全球凝聚民心、汇聚力量、共抗疫情具有重要的引导和推动作用。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 03 版）