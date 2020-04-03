有力有序推动复工复产提速扩面

习近平总书记在浙江考察时指出，危和机总是同生并存的，克服了危即是机。要深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。当前，我国经济发展面临新的挑战，加快科技发展、推动产业优化升级面临新的机遇。应该如何分析、权衡？怎样才能从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇？记者采访了有关专家。

破解难点堵点，推动全产业链联动复工

一件服装的背后有纱线、面料、商标等多个链条；一台汽车有上万个零部件，上千家供应链企业。制造业环环相扣，一个关键领域或环节出现偏差，“蝴蝶效应”就容易显现。

当前，各地各部门在做好疫情防控工作前提下，正有力有序推动复工复产提速扩面。面对其中的难点堵点，推动全产业链联动复工很关键。

“最大困难在于上下游企业复工复产不同步，全产业链复工不联动。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员杨光普说。

从产业链看，上游企业对人力依赖较少，复工复产较容易，速度较快。而加工、组装、配送等中间品、下游环节，对人的依赖度更高，复工复产速度较慢。

从地区看，湖北在我国工业体系分工中占有非常重要的地位。以汽车行业为例，湖北是我国重要汽车制造业基地，当地部分增压器、液压系统、空调等零部件企业员工返岗率低，产能供应不上，影响着很多整车企业。

杨光普建议，各地应推行健康码互认，减少不必要的交通限制、隔离要求，加快推广快速诊断试剂等，提高人员、生产物资流动速度。尤其是在做好疫情防控工作前提下，早日实现产业链联动复工，带动全国复工复产提速扩面。

中国人民大学副校长刘元春认为，同时要做好促消费、扩内需工作，以免耐用消费品等行业由于需求不振、销售难等问题，出现“能复工、难复产”现象。

做好疫情对国际供应链和经贸活动冲击的中长期应对

随着境外疫情加速扩散蔓延，国际经贸活动受到严重影响。要加强对国际经济形势的研判分析，及时制定有针对性的政策举措，保持国际供应链畅通，保障各类经贸活动正常开展。

“疫情对全球经济的冲击已经超越传统的金融危机和经济危机范畴，是一种超级外生冲击下经济体系出现的剧烈震荡。”刘元春说，震荡具体体现为供给的损失以及需求的急剧收缩。

国家信息中心经济预测部副主任王远鸿解释道，由于境外疫情正在加剧蔓延，越来越多经济体趋向采取严格的防疫举措。这将导致这些国家和地区人员停止流动、企业生产经营活动暂停，从而引发全球供应链断裂。

“过去几十年，全球化程度不断加深，国际分工日趋精细。疫情冲击下，一个环节受阻就可能导致全球供应链断裂，进而导致要素流转速度变缓，资源配置效率降低，企业生产成本进一步提升。”杨光普说。

同样，由于严格的防疫举措，全球主要经济体人员活动受限，以餐饮、旅游、娱乐、耐用品等为代表的非生活必需品消费需求将大幅度下降。“无论是国际市场消费需求下降，还是各国企业生产经营暂缓，都将引起我国外需下降，出口受到冲击。”王远鸿说。

刘元春建议，要及时出台政策，帮助市场主体进一步减轻负担，不能让企业由于资产价格剧烈波动、产业链变化和资金链断裂而倒闭。

王远鸿认为，我国应积极参与和推进抗疫国际合作，参与全球宏观经济政策协调，努力缓解疫情带来的冲击。

补短板强弱项，不断深化供给侧结构性改革

如何准确识变、科学应变、主动求变？

“疫情就是一场大考，对中国经济来说也是一次体检。应以疫情为契机，加速淘汰过剩产能，处理僵尸企业，为新动能发展提供更广阔空间。”王远鸿说。

“僵尸企业与因疫情冲击而暂时面临生产经营困难的企业很不同，不难区分。”杨光普说，从财务报表就能清晰看到，针对僵尸企业，该关闭的要坚决关闭，该破产的要依法破产。

不断深化供给侧结构性改革有利于我国应对疫情冲击。疫情过后，全球经济格局将面临重大调整，逆全球化趋势有可能进一步加剧。只有做好自己的事情，才能更好应对国际经济形势变化。

“在老旧小区改造、地下管网、乡村振兴、生态建设等方面，我国还存在不少短板和弱项。做好相关工作不仅可以满足人民对美好生活的向往，还有利于拉动投资，促进经济增长。”王远鸿说。

国家发改委投资司副司长刘世虎介绍，将聚焦补短板等重点领域，选准投资项目，充分发挥有效投资关键作用。例如，重点加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入；加强脱贫攻坚、交通能源、重大水利、农业农村、生态环保、市政设施、社会民生、城镇老旧小区改造等补短板领域建设。

“将进一步扩大地方政府专项债券规模，抓紧准备专项债券项目，支持有一定收益的基础设施和公共服务项目建设。”刘世虎说，同时，加大投资审批制度改革力度，加强投资项目在线审批服务，加快推进重大项目前期工作。

新型基础设施建设重在调动民间投资积极性

面对产业数字化、数字产业化发展趋势，如何抓住机遇？加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。

3D打印设备、智能手表等电子产品产量增长都在100%以上；单晶硅、多晶硅产量分别增长45%和35%左右……前两月，数字经济发展良好，不仅在疫情防控、物资调配、民生保障等方面大显身手，也推动新动能形成较快成长态势。

“未来一段时期，数字经济将成为拉动经济增长的重要引擎，各行业各领域数字化转型步伐将大大加快。”国家发改委高技术司司长伍浩说。

王远鸿分析，经过多年投资，交通、能源、水利等传统基建领域的存量基数较高。而面向未来的“新基建”却刚刚起步、空间巨大，是我国稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要方向。

“下一步关键是解决谁来实施‘新基建’的问题。建议以更多元的方式进行，而不是简单的政府主导。”刘元春说，很多新产业的基础建设与运营是分不开的，单纯靠政府可能产生挤出效应。

杨光普表示，要按照“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用”原则，持续优化营商环境，降低准入门槛，让更多民间资本愿意并能进入这些代表产业发展方向、可以满足消费升级需求的产业。

数据来源：工信部 民航局

制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 02 版）