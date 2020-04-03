全面压实各地各部门和各环节责任 扎实做好防汛抗旱工作

新华社北京4月2日电 中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前对防汛抗旱工作作出重要批示。批示指出：防汛抗旱事关人民群众生命财产安全，事关经济社会发展大局。各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以防为主、防抗救相结合，全面压实各地各部门和各环节责任，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，细化优化防控方案，提前做好各项准备，强化监测预报预警，加强应急抢险救援队伍建设，保障抢险物资充足到位，扎实做好江河水库防洪调度和巡查防守，抓好台风、山洪和城市洪涝等灾害防范，确保必要时群众及时转移避险。国家防总要加强统一指挥和组织协调，各地要进一步完善防汛抗旱指挥体系和协调机制，统筹社会各方资源，形成防汛抗旱整体合力，为促发展、保安全提供支撑！

国务委员、国家防汛抗旱总指挥部总指挥王勇4月2日出席全国防汛抗旱工作电视电话会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强防灾减灾工作的重要指示精神，落实李克强总理重要批示要求，统筹推进疫情防控和防汛抗旱工作，有效防范洪涝干旱、台风、泥石流等灾害风险，全力保障人民群众生命财产安全。

王勇指出，今年我国气象年景总体偏差，又叠加疫情影响，防汛抗旱形势严峻。各地区各有关部门要加强组织领导，强化指挥调度和协调配合，全面落实地方政府行政首长防汛抗旱负责制，把责任压实到防汛抗旱全过程各层级。深入开展汛前督导检查和隐患排查整改，切实加强汛期安全生产监管，完善应急响应预案，强化监测预报预警，推进基础能力建设，做好人员物资保障，加强值班值守，及时科学开展抢险救援，严防次生灾害，最大限度减少人员伤亡和灾害损失。统筹做好抗旱减灾，保障农业生产和城乡用水供应安全，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务营造安全稳定环境。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 02 版）