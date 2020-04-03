善于从危机困难中捕捉和创造机遇

危和机总是同生并存的，克服了危即是机。随着境外疫情加速扩散蔓延，国际经贸活动受到严重影响，我国经济发展面临新的挑战，同时也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。

3月29日至4月1日，习近平总书记在浙江就统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作进行调研，强调要深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。

发展越是面临困难挑战，越要把握变与不变的辩证法，坚定必胜信心。当前，国内外疫情防控和经济形势正在发生新的重大变化，境外疫情多点暴发、扩散蔓延，世界经济贸易增长受到严重冲击，我国经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。但要看到，在抗击疫情斗争中，我国基本民生保障有力，社会大局保持稳定，经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变，国民经济经受住了疫情冲击，综合国力经受住了“压力测试”。更要看到，我国经济总量已接近100万亿元，拥有完备的产业体系，拥有超大规模市场优势和全球最大中等收入群体，拥有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地，拥有雄厚物质技术基础和强大供给能力、适应能力、修复能力，疫情不会动摇我国长期稳定发展的坚实基础，我们完全有条件、有能力、有信心战胜各种风险挑战。

发展越是面临困难挑战，越要把握危和机的辩证法，掌握发展主动权。疫情冲击之下，一些行业企业特别是新业态、新模式和新产品出现了逆势成长，网络购物、生鲜电商、在线教育、远程问诊、远程办公等新兴服务需求快速扩张，一些技术含量高的产品产量也逆势增长。这表明，任何事物都有两面性，我们必须用全面、辩证、发展的眼光看问题，善于转危为机。各地区各部门要在严格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推动复工复产提速扩面，积极破解复工复产中的难点、堵点，推动全产业链联动复工。要加强对国际经济形势的研判分析，及时制定有针对性的政策举措，努力保持国际供应链畅通，保障各类经贸活动正常开展。要推出招引人才、促进创新的实招硬招，不断深化供给侧结构性改革。实践告诉我们，在应对各种复杂困难局面中捕捉机遇、创造机遇，勇于攻坚克难、积极主动作为，就能赢得发展的主动。

从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇，就要把党中央决策部署落到实处。发展出题目、改革做文章。要深入推进重要领域和关键环节改革，加大改革力度，完善改革举措，加快取得更多实质性、突破性、系统性成果，释放发展动力，激活发展潜能。要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。要立足当前、着眼长远，加强战略谋划和前瞻布局，坚持平战结合，把这次疫情防控中暴露出来的短板和弱项加快补起来，完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系，加大公共卫生服务、应急物资保障等领域投入，为推动高质量发展奠定坚实基础。

回望历史，中国经济发展从来都不是一帆风顺的，而是在“挑战—应战”中不断发展壮大的。面向未来，只要我们敢于斗争、敢于胜利，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就一定能够实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务，推动中国经济劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 01 版）