“要全面贯彻党中央各项决策部署，做好统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作”“党中央特别考虑到了中小企业，出台一系列措施支持和帮助中小企业渡过难关”“全面建设社会主义现代化国家，既要有城市现代化，也要有农业农村现代化”……习近平总书记在浙江考察时的重要讲话在广大干部群众中引发热烈反响。大家纷纷表示，要坚决贯彻习近平总书记的重要讲话精神，干在实处、走在前列、勇立潮头，做好统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

破解难点堵点，推动全产业链联动复工

“总书记的讲话振奋人心，让我们更有信心。”位于湖北黄石的三环离合器有限公司销售总经理项燕国说，企业2月底复工以来，一方面通过调整产业结构，逐步恢复产能；另一方面上下游协力配合，一个多月的时间内，产能迅速从20%拉升至100%。

随着疫情防控形势持续向好，江西省高安市3600多家汽运物流企业有序复工复产，10多万辆货运汽车在路上奔驰不息。在江西行者物流科技有限公司大数据中心，巨大的显示屏上各色符号不断移动闪烁，厂商企业和货车司机可以在平台上精准对接。总裁助理纪伟说：“当前智慧物流平台用户数、运单量迅速增长，前景十分乐观！”

为加快推进产业链各环节协同复工复产，江苏省南京市多措并举，帮助企业打通产业链、供应链、物流链。江苏省委常委、南京市委书记张敬华表示，南京将坚决贯彻总书记重要讲话精神，用好“防疫+”工作推进机制，聚力做好“统筹”大文章，在严格做好疫情防控工作前提下，积极破解复工复产中的难点、堵点，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

“民营企业、中小企业在我国发展特别是产业发展中具有重要地位。这场突如其来的疫情对各类企业都造成了不同程度的影响。党中央高度重视，打出了一套政策组合拳，随着疫情形势发展变化还将及时进行完善。”习近平总书记的这番话让广大民营企业、中小企业格外振奋。

“总书记对中小企业的关怀，让我们备受鼓舞，信心大增。”浙江省宁波市北仑区大碶街道党工委书记俞宏侃说，作为北仑模具产业发展的见证者，将牢记总书记的嘱托，持续深化“党群服务清单”，进一步打造产业联盟，竭力当好园区管家、企业保姆，力推北仑模具产业高质量发展。宁波润轴汽配有限公司总经理朱钢说：“作为中小企业，我们要把总书记的鼓励变为动力，加快技术与模式创新，在逆境中找寻未来发展的机遇。”

“疫情发生以来，我们切实感受到了对民营企业、中小企业的政策帮扶，让我们难关不再难挨！”北京的高科技企业赛诺威盛财务总监杨晓沛说，受疫情影响，公司资金周转出现困难。中关村管委会联合8家金融机构推出 “中关村企业抗疫发展贷”，给企业提供了实实在在的帮助，两天就拿到了贷款。目前，企业已全员复工复产。

中关村管委会主任翟立新介绍，中关村示范区企业复工复产呈现出加速恢复态势。截至3月31日，中关村各分园重点监测的3.84万家企业，到岗复工率超88%，其他企业通过线上办公等方式实现复工。

“学习总书记的重要讲话精神后，我们更加感到作为国有银行，使命在身、责无旁贷。”中国建设银行党委书记、董事长田国立说，在这个特殊时期，建设银行将持续加大对受疫情影响行业、企业的帮扶力度，做好对整体产业链和供应链精准支持。

“总书记的重要讲话为我们彻底战胜疫情提供了科学的行动指南。我们将深入学习领会总书记重要讲话精神，抢抓政策机遇，强化重点举措，化解疫情对服务业带来的冲击影响。”贵州省发展和改革委员会党组成员、副主任刘强说。

推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能

习近平总书记指出，我国经济发展面临新的挑战，同时也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。

“总书记说出了我们的心声！我们通过服务企业、服务群众、服务基层的一系列举措，尤其推出数字化改革，有力帮助了企业复工复产。”浙江省杭州市余杭区临平新城党工委副书记、管委会主任王耀平说，管委会线上平台匹配线下产能，打通上下游产业链各环节，解决了企业订单短缺、销售不畅的困境。

“最近，公司订单不降反升。原来依赖人工的传统制造业厂商纷纷找到我们订购工业外观智能检测设备。”中科慧远视觉技术有限公司总经理张武杰说。

“抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。”习近平总书记的重要论断为产业发展指明了方向。

“未来，人们对数字化社会、无接触或低接触新型服务业的需求逐渐增长。”中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰表示。中国国际经济交流中心产业规划部副部长李金波分析，“全球产业链或将迎来重构，这为国内企业打造具有国际竞争力的战略新兴产业链集群提供了重要机遇。”

北京并行科技股份有限公司董事长陈健表示，作为一家从事超算服务的科技企业，尽管疫情给线下服务带来困难，但线上超算云服务需求呈现出爆发式增长，公司第一季度超算云服务销售额同比增长300%以上，充分显示出数字经济和超算云服务的强大活力。

“疫情期间，我们组织部分直播电商到产品加工园区开展产销对接活动，通过直播带货帮助本地加工企业拓宽销售渠道。”山东省临沂市兰山区山东临谷电商科技创新孵化园副总经理李军华说，目前园区16家直播电商平均每天带货量在10万单以上。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林介绍，疫情期间云经济成为产业创新一大亮点，为发掘产业升级、发展新动能提供了良好借鉴。滴滴出行董事长兼CEO程维表示，将加大对前沿技术的研发和投入力度，为智慧交通、智慧城市的发展贡献力量，助力城市治理数字化、智能化水平稳步提升。

人才是最宝贵的财富。习近平总书记指出，要推出招引人才、促进创新的实招硬招，不断深化供给侧结构性改革。

“总书记的讲话让用人企业和各方才俊充满希望！”中国电子科技集团有限公司党组副书记胡爱民表示，科技创新离不开人才，需要打造富有创新性的招才、用才机制以及成才立业的发展平台做保证。

确保市民“米袋子”“菜篮子”货足价稳，农民“钱袋子”富足殷实

“要在推动乡村全面振兴上下更大功夫，推动乡村经济、乡村法治、乡村文化、乡村治理、乡村生态、乡村党建全面强起来，让乡亲们的生活芝麻开花节节高。”习近平总书记的温暖话语，为推动乡村全面振兴注入强大动力。

“总书记时刻牵挂着我们农民，干活的劲头更足了！”江西省定南县历市镇长桥村农民余鸿胜在秧田里忙个不停，“今年政府从土地流转、春耕服务等10个方面帮扶种粮大户，我把水稻种植面积扩大到了150亩，粮食丰收有信心。”

习近平总书记指出，要抓紧抓实农业、畜牧业生产，确保市民的“米袋子”“菜篮子”货足价稳，确保农民的“钱袋子”富足殷实。

“小小米袋子、菜篮子，装着大民生！”河南省正阳县委书记刘艳丽说，当地建立联络员制度，对接企业和合作社种子、种苗、原料等需求，为农业复工复产提供24小时服务。

受疫情影响，安徽省马鞍山市和县10万吨辣椒滞销，让不少菜农着急上火。“我们立即组织了线上‘购椒群’，多渠道销售辣椒超过9.5万吨。”如今，蔬菜基地一片繁忙景象，和县农业农村局副局长刘卫兵心里的大石头终于落地。

“总书记的话让我们感到振奋，作为农民企业家，我们要抓实农业生产，以实际行动带动乡村振兴。”黑龙江省滨北正大农业集团有限公司董事长任秀波表示。

区域协调发展同城乡协调发展紧密相关。“总书记指出，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。这为做好今后‘三农’工作提供了行动指南。”中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯说。

“城镇的发展越来越快，乡村也要跟上前进的脚步。这几年国家的惠农政策越来越好、越来越多。”湖南省茶陵县界首镇火星村种粮大户贺建兵坚信，政府下大力气支持，老百姓沉下身子加油干，乡村振兴的美丽图景一定能实现。

“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全党全社会的共识和行动，成为新发展理念的重要组成部分。

“总书记的重要讲话传递了明确信号，要坚定不移走绿色发展之路。”安徽农业大学党委常委、副校长操海群表示，农业生产是绿色发展的重要内容，“作为农业院校，我们将牢记总书记的嘱托，继续在科技创新和人才培养上下功夫，为农业绿色发展作出新贡献。”

“听了总书记的重要讲话，我们备受鼓舞，深感责任重大，更增强了必胜的信心。”中国供销集团党委书记、董事长侯顺利表示，目前中国供销集团涉农企业整体复工复产率已达99.78%，接下来将在做好疫情防控的同时，突出抓好农资流通供应，保障春耕备耕。

乡村振兴离不开金融活水“浇灌”。“学习总书记的重要讲话，更加清晰了推进国有银行治理体系和治理能力现代化的根本遵循和正确方向。”中国农业银行浙江省分行行长冯建龙表示，要持续发挥国有银行在金融资源配置中的“闸门”作用，更好服务美丽乡村建设。

“总书记在浙江考察安吉县余村乡村旅游、龙井制茶体验等，这对发展乡村新产业是巨大的鼓舞。”农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德表示，下一步将狠抓工作落实，在延伸产业链条、促进融合发展、拓展农业功能等方面培育新产业，“拓”出农业新业态，“展”出乡村新空间，多环节多渠道增加农民收入。

（本报记者冯华、刘诗瑶、丁怡婷、谢卫群、江南、申琳、王昊男、朱佩娴、郝迎灿、肖家鑫、徐靖、申智林、张艺开、李丽辉、陆娅楠、高云才、赵永新、余建斌、欧阳洁、刘志强、吴月辉、喻思南、王观、李心萍、常钦、齐志明、屈信明、葛孟超、韩鑫）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 01 版）