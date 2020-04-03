抓住“新基建”契机顺势而为

这段时间，从中央深改委会议审议通过《关于推动基础设施高质量发展的意见》，到中央政治局常委会会议提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，顶层设计为新型基础设施建设按下“加速键”。相关产业界、学术界纷纷将目光投向“新基建”，加快推进新型基础设施建设正当其时。

新冠肺炎疫情发生以来，“新基建”发挥的作用得到了充分的验证。以供应链为基础的零售平台精准匹配，推动民生物资迅速对接、物流及时配送，保障了千万家庭的日常生活；零售实体拓展线上销售空间，促进生产生活秩序加速恢复；远程医疗、线上药店提供便捷的“互联网+医药”服务，缓解了医疗资源紧张……人们切实感受到，经济社会运行没有因隔离而停摆，一个重要的原因是5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的赋能支撑。

与“新基建”的发展要求相契合，多年来，京东依托物联网、大数据、人工智能等技术，不断升级“智能供应链和智能物流”等核心能力。这也是我们能够在全国战疫中为保障经济社会正常运行尽责出力的关键所在。在春节假期及居民隔离的双重约束下，从重点防疫物资的输送到高效的物流配送，从保障民生用品供应到助推滞销农产品上线销售，我们的智能供应链和智能物流对企业复工复产、群众生活保障发挥了积极作用。可以说，人们在疫情期间看到，“新基建”强化着中国经济对冲疫情影响的韧性，智能供应链和智能物流将像水电煤一样，成为现代智慧城市不可或缺的部分。

放眼全球，供应链水平正在成为影响各国产业和企业在世界范围紧密协作与快速发展的关键因素。不论是在疫情、自然灾害等特殊时期，还是常规阶段，中国经济向智能制造和智能服务的升级发展，都离不开智能供应链和智能物流发挥作用。如果我们能够通过智能供应链和智能物流推动社会化物流成本大幅下降，那么整个经济社会发展的效率将大为提升。就此而言，在加快新型基础设施建设过程中，积极发展智能物流和智能供应链，是题中应有之义。

不仅如此，从消费寻求新的空间，到产业采用新的生产模式，再到推动更高效率的经济发展，都需要“新基建”来“破题”。“新基建”是经济高质量发展的数字化、网络化、智能化“底座”，承载着众多新模式、新业态、新服务，能够为新制造、新服务、新消费打开广阔的空间。建设新型基础设施，就是未来中国经济的“种子工程”。可以预见，“新基建”将激发经济发展的内生动力和新动能，不仅能够助力经济发展迈向高质量，而且是企业应对挑战、转型升级的重要机遇。同时也要看到，“新基建”没有捷径可走，抓住这个机遇，必须投入恒心和耐力。

时不我待，功不唐捐。疫情对中国经济带来的影响是暂时的，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。紧紧抓住契机，加快推进“新基建”，各行各业需秉持更加开放的姿态，让“新基建”的效用得到更好释放，让基础设施的红利惠及全社会。

（作者为京东零售集团CEO）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 05 版）