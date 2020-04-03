北京市属公园游客密度指数可实时查询

清明小长假即将到来，市民到公园踏青赏花的意愿日益增加。为减少游客聚集游园，北京市公园管理中心进一步升级了游园限流疏导措施。北京青年报记者了解到，市属11家公园在清明节期间将不举办任何传统民俗文化活动，7家市属公园全面实施网络预约购票措施，按照上午、下午两个时段限定门票数量。此外，市公园管理中心还与高德地图合作，推出公园游客密度指数实时查看服务，通过手机即可查询园内人流量大小，从远端引导市民错峰出行。

北青报记者了解到，目前已有7家市属公园实施网络预约购票，分别是颐和园、北海公园、香山公园、景山公园、北京动物园、陶然亭公园和玉渊潭公园。按照上午、下午两个时段限定门票数量，游客可通过各公园微信公众号或“畅游公园”微信公众号预约购票平台，提前1到7天预约购票。

市公园管理中心相关负责人介绍，入园时，游客只需要打开购票二维码或者提供身份证“扫描”，通过电子测温，即可快速入园游览，整个过程为“无接触”式入园。颐和园、北京动物园采取实名制预约制度，游客须提供购票人的身份证原件验证入园。

疫情期间，各大市属公园按照不超过瞬时承载量的30%来控制游客流量。一旦遇到园内游客量瞬时增多的情况，市属公园将按照疫情防控期间客流管控方案，启动三级限流措施，分别实施“局部管控、减缓入园、暂停入园”应对方案。市公园管理中心安全应急处副处长鞠宏波介绍，3月中旬以来的连续三个周末，颐和园、北海公园、玉渊潭公园等8个市属公园，因接近限流标准或局部区域人流密集，已经启动了客流管控应急预案。

清明假期将至，为做好远端疏导，引导游客错峰出行，市属各公园在官方网站及微博、微信发布预警消息的基础上，新增了一项手机查询功能。据了解，市公园管理中心与高德地图合作，推出“市属11家公园游客密度指数”实时查看服务。市公园管理中心相关负责人介绍，为引导游客不扎堆、不聚集、不停留、多走动，市属公园全面实施网格管理，共划分91个巡查网格，对包括颐和园九道弯，天坛长廊、双环亭，香山香炉峰，景山万春亭，中山梅园，北海五龙亭，玉渊潭樱花园及紫竹院南门内广场等六类、227处易造成人员逗留聚集的重点区域设置专人固定点位看护。

昨天，北青报记者来到景山公园，门区的现场售票窗口已全部取消。同时，景山山体实行单向限流管控措施，仅保留一处上山入口和一处下山入口，其余路口暂时封闭。公园职工手拿“请您排队等候”的牌示，引导游客顺序游览。

今春，景山公园启动史上最严限流措施，包括首次实行网络购票、门区实行瞬时大客流管控、山体实行单向限流管控等，力求降低游园密度，将聚集风险降到最低。据了解，即日起至全市疫情管控结束，景山公园取消现场售票，游客需提前一天以上在微信公众号“畅游公园”预约购票，持二维码和相关证件从公园东门和西门入园。

根据往年经验，景山公园内的万春亭等山体区域游客量较多，今年公园启动单向限流管控措施。公园会根据实时动态数据统计，严格控制上山游客数，并在入口处预留开阔排队等候区域，广播循环播放山体游览方向提醒，最大限度减少游客聚集。

文/本报记者 王斌