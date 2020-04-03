境外人员违反北京防控规定将依法处理

昨天下午，第69场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。近期，部分境外人员在境内违反中国疫情防控政策。此前，一坦桑尼亚籍男子不配合社区疫情防控措施，依据相关法律，北京警方已对该男子作出行政处罚，并限期出境。对此，市委宣传部副部长徐和建表示，在京境外人员要严格遵守中国法律和北京防控规定，违反中国法律和北京防控规定必将依法处理，绝对不能有例外。

任何人违反防控政策规定

都要依法严肃处理

徐和建表示，当前全球新冠肺炎疫情呈现不断增加的趋势，疫情防控的长期性、复杂性、艰巨性特点更加明显，首都疫情防控工作压力巨大，呈现常态化的态势。依法、科学、有序防控至关重要。要坚持运用法治思维和法治方式开展疫情防控工作，在法治轨道上统筹推进各项防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。要加大对危害疫情防控行为的执法、司法力度，加强治安管理、市场监督等执法工作，依法严厉打击抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控的违法犯罪行为，保障社会安定有序。

徐和建强调，疫情防控人人有责，法律面前人人平等，没有例外。疫情防控政策的规定，需要每个人去遵守和执行，才能确保取得首都疫情防控的全面胜利，任何违反防控政策规定的人，无论是谁都要依法严肃处理。在京境外人员要严格遵守中国的法律和北京防控规定。在京境外人员违反中国的法律和北京防控规定，一定要依法进行处理，绝对不能有例外。

坦桑尼亚籍男子不配合

社区防控措施被限期出境

3月27日、28日，朝阳公安分局潘家园派出所接社区防疫工作人员报警和网民反映，一坦桑尼亚籍男子不配合社区疫情防控措施。警方经工作，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条和《中华人民共和国出境入境管理法》第八十一条之规定，已对该男子作出行政处罚，限期出境。

北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏强调，疫情防控成果来之不易，需要我们倍加珍惜、并肩携手、向心发力，共同筑牢健康安全防线。警方提示，战“疫”尚未全胜，决不可懈怠放松，所有入境进京人员，均应严格遵守我国法律法规和北京市疫情防控相关规定，对妨害疫情防控的各类违法犯罪行为，警方将一视同仁，依法追究责任。

警方通报两起

违反防疫规定的典型案例

当前，本市疫情防控形势持续向好，但境外疫情输入风险依然严峻。按照全市统一部署，北京警方持续加强“外防输入、内防反弹”各项措施，近日，北京警方连续查处多名违反防疫规定的入境进京人员。北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏在发布会上通报了两起典型案例。

3月11日，本市某公司员工解某军（男，29岁）从北京乘飞机，经深圳中转前往澳门，14日返京，后又自驾往返唐山会友。其出境、入境及返京情况，均未向社区和所在单位报告，未按规定隔离观察。3月16日，本市某公司员工殷某（男，32岁）从北京乘飞机，经珠海中转前往澳门，17日返京，未向社区及单位报告，未按规定隔离观察，多次外出，并在社区民警询问时，谎称仅去过深圳，故意隐瞒出入境事实。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条之规定，东城、石景山公安分局已分别对解某军、殷某处以行政拘留的处罚。目前，二人正在指定地点集中隔离，待通过医学观察后执行拘留。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟

重点

一家四口从塞尔维亚返京后全部确诊

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，4月1日，北京市新增报告境外输入新冠肺炎病例两例，为3月30日本市报告一对夫妻确诊病例的长子和次子，来源为塞尔维亚，19日乘坐俄航SU204航班抵京，一家四人均已确诊。

具体情况为，某男一和某男二，为3月30日本市报告一对夫妻确诊病例的长子和次子，天津籍。2月18日两人随同父母前往塞尔维亚。3月18日一家四人从塞尔维亚出发，经俄罗斯莫斯科转乘俄航SU204航班，于19日抵京，全程佩戴一次性医用口罩和护目镜。入境时体温检测无异常，遂转运至集中医学观察点进行隔离观察。两人父母分别于27日和28日出现症状，30日确诊；次子于29日出现咽痛，长子于31日出现糊状便，31日经新冠病毒核酸检测，结果均为阳性，结合两人境外旅行史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，4月1日被诊断为确诊病例。目前两人在小汤山医院隔离治疗，临床分型分别为轻型和普通型。

庞星火表示，来自塞尔维亚的一家四人先后被确诊，再次提示市民朋友近期不要到境外国家或地区旅行，避免境外感染风险。新冠病毒传染性较强，出现聚集性发病的风险较高，由于部分新冠病毒感染者症状不典型，因此入境后要做好14天隔离医学观察，归国人员在进行医学观察期间应密切关注个人的健康状况变化，出现异常及时报告和就诊。

延庆区累计69天无新增确诊病例报告

延庆区副区长罗瀛介绍，延庆区非常重视爱国卫生运动，冬春季以来，全区14万余人参加环境卫生整治行动，累计清理卫生死角1.9万处、垃圾堆积物3150吨、绿地内垃圾2.6万平方米，清理“四害”孳生场所2323处，补充投放鼠药355公斤，完善防“四害”设施920处，新设置室外吸烟区598个。

截至4月1日，延庆区累计69天无新增确诊病例报告，爱国卫生工作在疫情防控中发挥了重要作用。延庆区制定了《关于开展第32个爱国卫生月活动助力打赢新冠肺炎疫情阻击战工作方案》，将持续加强对公共绿地、地下管井、窨井边沟、河道水塘、庭院花池（盆）、垃圾箱（桶）等病媒孳生场所的整治，还将开展城乡环境卫生专项治理行动，公共场所和办公场所环境清洁行动，社区和居家卫生大扫除行动，健康宣教行动。

北京中英文双语中医药服务平台上线

昨天的发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，4月2日，北京中英文双语中医药服务平台——北京远程健康服务微信公众号正式上线，将权威发布北京中医药在疫情防控、康复、护理全周期方案，依靠互联网融合技术，实现线上实时互动、远程问诊等服务，让世界共享中医药参与疫情防控的北京经验。

北京市中医管理局充分发挥首都中医药资源优势，联合23个海外中医药学术组织，组织首批10余家中药企业以及物流、贸易等相关企业，共同开发了北京远程健康服务平台。平台开通后，将为海外华人华侨和留学生、国外朋友开展中医药防治方案、远程咨询、产品服务等，实现“五个一点”快捷服务，即“一点了解北京方案”“一点学会居家防护”“一点找到三甲医院”“一点找到专家咨询”“一点了解中药服务”，让世界共享中医药参与疫情防控的北京经验。海外用户可通过关注微信公众号“北京远程健康服务平台”，点击进入，根据需求选择服务项目。11家中药企业已覆盖23个国家和37个城市中医药服务信息，157个海外网点、24个海外中医诊所、41个海外联络人随时为海外人士提供服务。本组文/本报记者 李泽伟 蒋若静

发布

疫情发布由12小时一次

调整为24小时一次

4月1日0时至24时，北京新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例2例，均为塞尔维亚输入病例。新增报告疑似病例5例，无新增无症状感染者，治愈出院病例6例。截至4月1日24时，累计报告境外输入确诊病例166例，无境外输入无症状感染者报告，治愈出院病例26例。北京市卫健委新闻发言人高小俊昨日在发布会上通报，根据北京市疫情态势，从即日起，每天疫情信息发布由12小时一次调整为24小时一次，数据截止为前一日24时，如有变化另行告知。

隔离未满14天

不得预约祭扫

市委社会工委、市民政局二级巡视员李全喜介绍，从3月21日至4月1日，全市各殡葬服务机构累计接待43.3万祭扫群众，日均接待量3.6万人，与去年同期相比祭扫人员下降了90%。

今年清明节现场祭扫需提前通过网上或电话进行预约，按照预约时间段到场凭预约二维码入园。电话预约的人员，凭预约电话并通过“北京健康宝”或“疫情防控行程卡”、社区出入证等验证，经过体温检测正常者入园。此外，要严格遵守隔离未满14天不得预约的规定，本市将通过数据进行比对，提前对预约人员筛查，不符合条件不能到现场祭扫。

本组文/本报记者 李泽伟 蒋若静