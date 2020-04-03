对入境人员集中隔离观察 不主张居家隔离

4月2日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在现场提到了一篇研究文章。研究发现，无症状感染者传染力相当于确诊病例的三分之一。现在的措施能及时发现和控制无症状感染者，由无症状感染者造成流行的可能性很小，不会造成社会层面的扩散。

国际合作

近期将安排20多场视频交流分享经验

国家卫生健康委国际司监察专员李明柱在发布会上说，当前，疫情在全球迅速蔓延，影响面非常广，目前已经影响了200多个国家和地区，这警示人们疫情没有国界，任何国家都没办法独善其身。

他说，国家卫健委将继续深化国际合作，支持二十国集团加强信息共享、积极筹备二十国集团的卫生部长会议，深入开展药物、疫苗研发等合作。我们深化区域疫情应对协调，将通过中日韩、中国-东盟、上海合作组织等卫生合作机制，进一步强化卫生应急网络建设。此外，还将做好经验交流。目前建立了国际合作专家库，已经与100多个国家和地区举办了40多场视频交流，分享我国在新冠肺炎应对方面的经验，我们近期还将安排20多场。

境外防控

对入境人士不主张不支持居家隔离

当前境外疫情出现了大流行加速趋势，境外输入病例导致尚在医学观察的密切接触者显著增加。而对于入境人士及其密切接触者是进行集中医学观察还是居家医学观察是否有标准？对此，吴尊友表示，对入境人员的隔离观察，主张执行的是集中隔离观察，不主张、不支持居家隔离。

他解释说，入境人员中有一些没有症状，在观察期间可能会出现症状，如果等出现症状的时候，实际上已经造成了传播，如果在家中隔离，和家中成员是有接触的。如果采取集中隔离点，就可以规避这些现象。

他说，针对集中隔离，已经总结了一整套的措施和办法，有能力对所有入境人员进行隔离观察，也有能力及时发现病人。集中隔离能防止输入病人造成社会的扩散，不会造成社会层面上的再次流行。

回应

无症状感染者不会造成社会层面的扩散

无症状感染者是通过检测核酸阳性，但没有任何临床症状的人。当前学界对无症状感染者传播力的问题说法不一，甚至有媒体报道说，无症状感染者可能会造成中国疫情的新一轮大暴发。发布会上有记者提问说，专家如何看待无症状感染者传播力的问题？吴尊友在发布会现场提到了一篇来自宁波疾控中心的研究文章。研究发现，平均每个确诊病人能传播将近3个病人；每个无症状感染者能传播不到一个病人，也就是说，无症状感染者传染力相当于确诊病例的三分之一。从群体水平来看，由无症状感染者传播的病例占总发病人数的构成比有4.4%。无症状感染者对疫情扩散的贡献比较小。

吴尊友进一步指出，“研判是否造成传播，如果调查不仔细，会夸大无症状感染者的传播能力。”同时他提到，现在拥有的数据非常有限，还需要做更多的研究和观察。

他提醒说，无症状感染者是潜伏期的病人，所有的无症状感染者一定是与确诊病人接触过，或去过流行区。清零两周以上的地区，不会无缘无故出现无症状感染者。我们现在的措施能及时发现和控制无症状感染者，由无症状感染者造成流行的可能性很小，不会造成社会层面的扩散。

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌也介绍，目前无症状感染者的报告、流行病学调查和密切接触者管理的要求和确诊病例是基本一致的。也就是说，各级各类医疗卫生机构一旦发现了无症状感染者，要求在两个小时之内进行网络直报，同时在24小时之内完成流行病学调查。

她说，为了进一步加强对无症状感染者的监测，还要进一步加大针对性筛查力度，将监测范围进一步扩大到已经发现的病例和无症状感染者的密切接触者、聚集性疫情、重点地区和重点人群的主动筛查。

本组文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭