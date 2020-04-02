全球大数据报告：海外同胞在线咨询预防措施类问题最多

随着疫情防控进入下半场，世界各国都投入到紧张的抗疫工作中，网民关注的焦点也向全球范围转移。今天，百度发布的《百度新冠肺炎大数据报告——全球抗疫篇》（以下简称“报告”）显示，近7天，国民对国外疫情相关信息搜索热度超过国内；海外同胞们关注疫情本身的同时，也密切关注回国话题；百度健康“问医生”为海外同胞提供免费咨询超35万次，成为身处异国的同胞们求助的重要渠道。

全球疫情成国民新焦点，国外疫情相关信息搜索热度超过国内

国内抗疫取得显著成效，但疫情在全球其他国家持续蔓延，国内网民对于海外疫情的关注度持续提升。报告数据显示，近7天，国内网民对国外疫情相关信息搜索热度占比超过国内，热度环比增长112%。

日本、韩国、意大利、美国、英国等海外各国的疫情进展一直备受国内网友关注，其中确诊病例人数最多的美国成为目前国内网友最关注的海外国家。疫情形势令人担忧，加强全球协调合作、共同应对疫情势在必行。

新冠肺炎疫情在全球蔓延产生了系列连锁反应，人们对疫情的关注也延伸至经济社会发展的更多方面。在海外疫情爆发期间，“英国采取群体免疫计划”等他国防疫措施和“东京奥运会推迟”等热门事件成为网友关注的话题，而网民搜索“美股”相关信息的热度则更高。可见，大家最关心的依然是疫情下的经济前景。此外，北京、上海、成都、杭州、深圳是最关注海外疫情的城市前五名。

海外同胞通过百度获取疫情信息，身居美国同胞搜索频次最高

身处疫情“第一线”，旅居他乡的海外同胞们通过搜索主动获取疫情资讯，积极了解抗疫信息。报告数据指出，3月以来，身在美国、韩国、日本、加拿大、英国等国家的海外用户在百度平台搜索疫情相关内容频次最高。

从搜索的问题类型来看，全球疫情进展和回国相关资讯是海外用户搜索最多的内容，分别占比26%和22%，“英国封城还能回国吗”、“如何从日本回国”等搜索内容体现了海外同胞们的归国意愿强烈。此外，海外用户搜索新冠肺炎相关知识、国际援助、科研进展等相关内容的热度位居其后，网民在关心自身健康的同时，对疫苗等疫情科研进展也十分关注。

问医生服务海外同胞超35万次，用户最关心疾病预防

海外同胞在异国严峻的疫情下，面临海外医疗咨询难、出门问诊易被感染等问题，在线医疗咨询成为刚需。百度健康“问医生”平台为他们提供了便捷的在线医疗咨询服务。报告数据显示，截至3月31日，百度健康“问医生”在线医疗咨询平台已经累计向海外用户提供了超过35万次在线医疗咨询服务。

百度健康“问医生”已经成为了疫情严重地区人民的必备工具，来自全球100多个国家和地区的海外同胞选择通过“问医生”来咨询自身的健康状况，积极备战肺炎疫情。其中咨询量排名最多的国家依次为美国、意大利、西班牙、德国和英国。从性别分布来看，海外地区的女性用户对于新冠肺炎的咨询较多，占比达58%。

报告显示，由于目前海外疫情仍相当严峻，疾病预防和病症特征成为“问医生”海外用户首要关心的问题。其中，海外同胞在“问医生”平台咨询最多的问题方向包括新冠肺炎的预防措施、新冠肺炎症状咨询、心理焦虑相关问题咨询、交通外出相关防护措施等等。这些问题也在一定程度上反映了海外用户面临的心理压力和持有的担忧情绪。

总体来看，大数据报告展示了国内网民的最新关注焦点，以及海外同胞们的真实需求。人类命运共同体，希望在各国、各地区的大力协同和努力之下，我们能尽早打赢这场全人类的“抗疫”之战。