“您好，有什么事情需要我帮忙吗？我能为您提供咨询、自测、预约挂号、线上等功能，希望能帮助到您。”近日，上地智能机器人智能问诊在上地街道尚东数字谷亮相。

智能机器人可提供疾病自测等服务

自新冠肺炎疫情发生以来，上地街道充分发挥党建引领作用，多方联动，多措并举，立足区位优势，引入高科技资源，为企业复工复产和疫情防控提供有力保障。地区单位发挥专业优势，为抗击疫情积极贡献自身力量。近日，由上地街道搭建合作平台、上地医院参与研发问诊程序、北京小乔机器人科技发展有限公司开发的上地智能机器人在尚东数字谷正式亮相，吸引了园区内企业员工的眼球。这个机器人，可提供疫情防控咨询、疾病自测、咨询医生等服务，在疫情期间，用专业智能科技为企业员工、社区居民提供健康服务。

上地智能机器人投放使用后，无暇去医院问诊的一般性疾病可以通过语音问答、人工智能查询等方式，向机器人描述自身症状或疾病。机器人结合智能硬件与核心算法，根据症状反馈查询者初步判断结果、给出联合用药方案建议，可以帮助患者做到“少用药、用好药、合理用药”，通过配备的常备药品药柜及时获取药品，达到及时救治的目的。

可实现专家诊疗服务

据了解，除了问诊，还可以通过机器人与上地医院专家远程连线，实时解惑。据介绍，上地智能机器人通过科技手段，将上地医院多名经验丰富的诊疗专家，按照擅长领域、从业经验、成果荣誉等类别存储在信息库中，通过语音数据库支持，数据语音转换、反复话术训练，实现小乔机器人科室智能导航和用药咨询导航，满足患者的看病就医需求。远程咨询、会诊等服务功能都不在话下，可通过机器人与医疗专家进行在线互动交流，开展新型冠状病毒自我防护、诊疗等线上问诊咨询服务，避免复工的企业员工因为小症状到医院就诊距离和程序上的不便，为园区防控疫情提供了强有力的支撑。

党员志愿者成机器人“贴身管家”

由上地街道战旗党支部成员、数字谷党群服务站的党员志愿者们为机器人的使用提供志愿服务，引导企业员工们通过机器人进行使用和检测。疫情防疫期间，上地街道依托地区党建协调委员会，充分发挥企业联合党支部和企业党员的作用，成立了软件园、嘉华大厦、辉煌国际三个战旗党支部，把街道、社区、物业、企业党员、各职能部门等力量整合到一起，共同开展疫情防控。同时针对辖区商务楼宇，上地街道积极研判复工复产形势，在科技园网格内建立了“党建引领+双楼长+街道综合行政执法队+N”的商务楼宇疫情防控工作模式，有序保障商务楼宇企业安全复工复产：以商务楼宇大厦物业公司负责人、街道机关下沉干部为“双楼长”，街道综合行政执法队、上地派出所、市场监管所、卫生监督所、房管六所、中关村科学城、物业公司、企业单位负责人等部门作为协同力量，做到防控工作全覆盖、无死角，真正让党的旗帜在疫情防控一线“飘”起来。

智能机器人有望全地区覆盖

上地街道相关负责人表示，未来，上地智能机器人在辖区商务楼宇企业、社区将分批按点位投放使用，实现对接上地医院介绍、导诊、预约挂号模块，支持配合医院面向社区、园区的义诊、体检等活动宣传，形成以上地医院为中心的智能医疗网络，让患者及时问诊、及时救治，解决患者看病难的问题，并实现为医院分诊的作用。

上地街道搭建平台，通过小乔诊疗咨询机器人“线上”和“线下”相结合的服务模式，既减少疫情期间人员聚集，又能优化医疗诊疗资源，从而更好的促进疫情期间医疗健康服务体系整体运行效率的提升。