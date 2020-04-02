全球疫情简报：海外确诊超66万例 韩国“高考”延期

3月31日全球疫情简报：

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间3月31日10时（北京时间3月31日16时），全球新冠肺炎确诊病例较前一日增加57610例，达到750890例；死亡病例较前一日增加3301例，达到36405例。中国以外确诊病例较前一日增加57512例，达到668345例；中国以外死亡病例较前一日增加3297例，达到33091例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至美国东部时间3月31日20时（北京时间4月1日8时），全球新冠肺炎确诊病例达857487例，死亡病例达42107例。美国目前是新冠肺炎确诊病例最多的国家，达188172例，死亡3873例，其中纽约州确诊病例和死亡病例数量最多。

新闻事件

据摩纳哥官方消息，此前感染新冠病毒的摩纳哥元首阿尔贝二世亲王已经痊愈并于3月31日解除医学隔离。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3月31日确认，俄罗斯向美国提供了一批抗击新冠肺炎疫情的医疗物资。

韩国教育部3月31日宣布，受疫情影响，原定于11月19日举行的2020年大学修学能力考试将延期两周举行。此外，全国中小学将于4月分批次开始实施远程教学。

从4月1日零时起，哈萨克斯坦努尔苏丹和阿拉木图机场暂停国际客运航班。

马来西亚政府3月31日宣布，从4月3日开始，所有从国外返回的马来西亚公民将集中到专门的隔离中心接受14天隔离。除特殊情况外，马来西亚已经限制外国公民入境。

越南政府3月31日宣布，将从4月1日零时起在全国范围内进行社会隔离，为期15天。社会隔离的原则是户与户隔离、村与村隔离、乡与乡隔离、县与县隔离、省与省隔离。

涉华动态

中国驻釜山总领馆日前向韩国疫情最严重的大邱市和庆尚北道地区多所大学的中国留学生发放口罩，帮助他们做好个人防护工作。

中国政府3月31日宣布向国际原子能机构捐赠抗疫物资，以支持该机构为协助成员国抗击新冠肺炎疫情所作努力。