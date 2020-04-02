香港加强执法防控疫情

香港卫生署公布，4月1日新增51宗新冠肺炎确诊病例，其中34人有外游记录，包括13名返港留学生。至此，香港累计报告确诊病例765宗。近期急增的确诊者，大部分有海外旅行史或是从欧美返港者。

为应对日益严峻的海外输入疫情，香港在实施一系列防控措施的同时，加强了检疫执法。行政长官林郑月娥3月31日表示，自3月19日以来，对所有从海外抵港人士进行强制检疫，已发出检疫令超过5万份，政府各部门动员数以千计人员和义工执行检疫工作，已发现有70多位居家检疫者擅离住所，被警方寻获，他们都被送往检疫中心集中隔离，还将被检控。3月30日已有3人被法庭判处实时监禁，刑期最长的是入狱3个月。

林郑月娥表示，特区政府对违反检疫令人士零容忍。目前每天仍有两三千人在香港国际机场抵港，绝大部分都是香港居民。鉴于接受强制检疫人数众多，他们的自律和配合至为重要，政府也会采取严厉的执法行动。

为减少人群聚集，从3月29日零时起，香港政府禁止4人以上在公众场所聚集（部分情况可获得豁免）；政府要求餐饮场所遵守6项规定：对进入的顾客测体温、提供消毒洗手液、店内顾客人数不得超过座位数的一半、餐桌之间保持至少1.5米距离、每张餐桌就座不得多于4人、餐饮场所内所有人须戴口罩。同时，政府要求6类场所停业14天，包括游戏机中心、浴室、健身中心、游乐场所（指桌球室与溜冰场等）、公众娱乐场所（包括戏院等）。

据悉，禁止4人以上聚集措施生效后，警方已巡查超过5000次，发出400多次口头劝喻。接下来，不排除会不经警告直接向违例者发出2000港元罚款告票。相关规例的执法工作主要由香港警方负责，警方已加派人员在各区巡逻。另外，食环署巡察了数千家餐饮店，对部分执行规例不到位者，进行提示和劝喻。

近日有7名青年到尖沙咀一家卡拉OK唱歌后，7人先后感染新冠肺炎。4月1日，特区政府要求全港卡拉OK、麻雀馆、夜总会等高风险场所停止营业14天，美容院、按摩院、会所等的顾客、员工等需全程戴口罩，顾客入场前须量体温。如违反规例，场所管理人最高罚款5万港元或监禁6个月。

与此同时，香港卫生署近日已向所有从香港国际机场入境且没有症状的人士提供收集深喉唾液样本的容器，要求入境者在指定时间提交样本。

由于近日确诊病例急增，公立医院的隔离病房不敷使用，香港医院管理局表示，从3月30日起陆续启用400张第二线隔离病床，照顾康复中的新冠肺炎患者，以腾出第一线隔离病床接收确诊病人。由于部分确诊者未能实时安排入院，一些疑似病例只能留在社区隔离，有本地专家建议特区政府仿效内地，兴建临时医疗中心，增加隔离设施，也有专家建议设立港版方舱医院备用。

（本报香港4月1日电）