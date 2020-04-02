全球合力抗疫呼唤“行动派”

3月26日，伊拉克巴格达，在中国援建伊拉克的核酸检测实验室内，中国专家正在指导伊方检测人员操作核酸提取仪器。

（新华社发）

在3月26日召开的G20（二十国集团）领导人应对新冠肺炎特别峰会上，各方在加强国际合作、及时分享信息、保障医疗物资供应、维护全球经济金融稳定等方面达成了诸多共识，向世界传递出全球合力抗疫的积极信号。

会场外，疫情仍在全球蔓延。美国约翰斯·霍普金斯发布的实时数据显示，截至北京时间4月1日6时30分左右，全球新冠肺炎确诊病例累计超过85万例，累计死亡达42032例。

全球疫情急如星火，特别峰会的成果应如何落到实处？这是国际社会需用务实行动回答的关键命题。

抛弃成见 协调一致行动

“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”中国国家主席习近平在G20领导人特别峰会上发表重要讲话，表达“团结和合作”的核心要义，引发G20领导人的广泛共鸣。

峰会主办国沙特国王萨勒曼表示，G20领导人应采取有效和协调一致的行动。俄罗斯总统普京表示，各国不能“各扫自家门前雪”。美国总统特朗普称，各国拿出了巨大勇气精神来解决问题。韩国总统文在寅提议，加强国际社会团结和政策合作。日本首相安倍晋三呼吁，集结全球智慧应对疫情……

“G20领导人特别峰会传递出强烈的团结与信心，正是现在迫切需要的。”在法新社看来，“国际社会团结必须被视为抵御危机的最重要工具。如果G20领导人能够抛弃成见团结一致，那么各国将会尽快克服疫情及其带来的影响。”

疫情肆虐多国的现实再次提醒世界，面对全球公共卫生危机，没有哪个国家是安全的“孤岛”，国际社会要展现理性与智慧，共渡难关。正如联合国秘书长古特雷斯所说，“现在是相互团结而非孤立的时候。”

3月27日，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话。习近平指出，希望各方加强协调和合作，把特别峰会成果落到实处，为加强抗疫国际合作、稳定全球经济注入强劲动力。3月30日，美俄总统在通话中表示，双方同意通过二十国集团机制密切合作，共同推动国际合作战胜疫情并重振全球经济。

“对各国而言，当前最紧要的任务是与国际社会携手，集中精力抗击疫情，而非借疫情制造政治对抗或‘污名化’他国。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员徐秀军在接受本报记者采访时指出，“G20领导人特别峰会最重要的意义，是向国际社会释放出全球主要经济体加强团结合作的强有力信号，这对国际疫情防控中出现的单边主义和‘逆全球化’思潮是一个强有力的回击。”

加强合作 维护多边主义

3月30日，联合国开发计划署宣布，将向国际社会募集5亿美元，用于支持100个发展中国家抗击疫情，并在疫情结束后帮助这些国家恢复社会和经济发展。同日，世界卫生组织总干事谭德塞呼吁G20国家，共同努力增加防护用品产量，避免实施出口禁令，确保公平分配。谭德塞表示，G20的政治承诺意味着强有力的团结，有助于以最有力的方式抗击这一大流行病。

当前，多边主义成为各国落实合作承诺的重要原则。古特雷斯指出，新冠肺炎疫情要求G20领导人做出前所未有的反应，首要任务是在世卫组织的指导下制定疫情应对机制，协调行动，以阻断疫情发展；同时要促进科研合作，寻找疫苗和诊疗方法，统筹医疗和防护物资的供应等。

习近平主席表示，中方支持世界卫生组织发挥领导作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。建议二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享，推广全面系统有效的防控指南。

西班牙首相桑切斯表示，联合国应成为多边应对疫情危机的协调中心。他还呼吁展开“史无前例的全球合作”，以应对疫情的负面影响，并敦促G20采取协调一致的经济行动。

“在G20领导人特别峰会声明中，同一线国际组织迅速果断开展合作、支持增强世卫组织在协调国际抗疫行动方面的职责等内容，实际上都在强调坚持多边主义。”中共中央党校国际战略研究院教授赵磊向本报记者指出。

赵磊认为，在国际疫情防控中，要注重发挥联合国、世界卫生组织等多边机构的作用，增强G20机制的全球治理能力，平衡其与其他国家组织的关系。同时，要通过多边主义平台加强国家间宏观政策的协调。一国在制定疫情防控政策时，也要主动兼顾国际社会的关切。

“一段时间来，疫情在全球快速蔓延，给各国经济社会带来巨大冲击，一定程度上与各国在疫情防控前期‘各自为战’、缺乏政策协调有关。”徐秀军认为，G20作为全球主要经济体，其政策具有很强的溢出效应。当前，有关国家在出台、制定疫情防控政策时，要考虑这种溢出效应，主动承担国际责任。而作为重要的全球治理平台，G20本身也需进一步增强协调和执行能力。

驰援他国 携手应对挑战

当地时间3月30日凌晨，中国向委内瑞拉派遣的抗疫医疗家组抵达委首都加拉加斯。中方捐赠的检测试剂、防护用品、药品等物资也一同抵达。这是中国政府向拉美派出的第一个医疗专家组。

G20领导人特别峰会声明中写道：“我们对各国特别是发展中国家和最不发达国家，尤其是非洲和小岛国，面临的严峻挑战深表关切。”习近平主席承诺，中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。

在全球合力抗击疫情的关键时期，中国说到做到，持续驰援多国战“疫”。在徐秀军看来，中国不仅立足眼前，提出了防控疫情和复苏经济的一系列具体举措，还着眼未来，主张以抗击疫情为契机，共同构建人类命运共同体，为国际社会树立了典范。

“各国是休戚与共的命运共同体，唯有团结协作才能应对各种全球性风险挑战。”上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫表示，中国心系世界各国人民，积极提供帮助，展现出负责任大国风范，为世界公共卫生事业作出重大贡献。

“新冠肺炎提醒我们有多脆弱，联系有多密切以及彼此之间有多依赖。”谭德塞感叹道，“在新冠肺炎这场风暴中心，科学和公共卫生工具以及谦逊和友善都是必不可少的。有了团结，谦逊并相互取长补短，相信我们可以并将共同克服新冠肺炎。”

“G20是一个桥梁，连通了发达国家和新兴市场国家。其传递的信息是，解决全球性问题不能只依靠发达国家，需要世界各国共同努力。任何一个国家没有踩下疫情‘急刹车’，世界就有可能滑向深渊。”赵磊指出，世界当今世界正经历百年未有之大变局，世界面临的不稳定性不确定性日益突出，非传统安全威胁持续蔓延，人类面临着越来越多的共同挑战。“在共同抗击疫情的过程中，人类命运共同体理念更加深入人心。这是一个有温度、有格局的理念，它让人类重新审视今天的世界，携手结成应对风险挑战的全球统一战线。”