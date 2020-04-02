英国升级疫情应对措施

面对不断蔓延的新冠肺炎疫情，英国近日升级一系列疫情应对措施，包括提升病毒检测能力、号召民众“保持社交距离”、加紧建设方舱医院、扩充医疗队伍、鼓励企业转产呼吸机等急需医疗物资等。

英国卫生部3月31日发布的数据显示，英国已有新冠肺炎确诊病例累计25150例，死亡病例1789例。内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫表示，政府正全力提升病毒检测能力，目标是每天可检测2.5万次以上。此前，因检测能力和医疗机构应对能力有限，英国一度要求轻微症状患者自行在家隔离，导致实际感染数量持续增加。

英国各地正加紧建设方舱医院。“南丁格尔”临时医院本周开始接收患者，该医院由伦敦ExCel会展中心改建而成，初期提供500张配有呼吸机的床位，饱和情况下能容纳4000名患者。全英范围内将陆续建成10座类似的方舱医院。

不久前，英国护理和助产士理事会、英国总医务委员会向近3年内离开医护岗位的人员发出倡议，希望他们重返国家医疗服务体系，填补疫情期间的人手短缺。一些医护专业学生也将提前毕业，投入抗疫一线工作。英国政府还招募志愿者，为医疗机构提供后勤服务，短短两天内就有60万英国民众报名，远超25万人的招募计划。随后政府又将招募规模提高到75万人，也已达成目标。

目前已有多家企业响应政府号召改建生产线，生产包括呼吸机在内的急需医疗物资。英国石油化工公司英力士表示，将在10天内开设一家新工厂用于生产洗手液，预计月产能100万瓶，这些洗手液将免费提供给医疗机构。一些酿酒厂利用其原材料优势开始生产酒精消毒洗手液，阿伯丁郡的一家酿酒厂已向当地医院提供消毒免洗洗手液。此外，英国政府还将从海外采购数千台呼吸机。

疫情对英国经济造成重大影响。英国商会预测2020年英国经济增长率为0.8%，将是国际金融危机以来最低水平。英国已出台多项政策，包括降息、为企业提供政府贷款等，以缓解疫情冲击。

迈克尔·戈夫表示，民众遵守“保持社交距离”规定至关重要，并且“将持续相当长一段时间”。英国政府首席流行病学顾问尼尔·弗格森表示，英国的“禁足令”应一直持续到6月。英国副首席医疗官詹妮·哈里斯认为，如果民众严格遵守限制措施，新增感染者数量可能在两到三周内开始下降。

（本报伦敦4月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 17 版）