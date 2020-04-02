“甩锅”行径对防疫有害无益

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美国历史上，公共卫生危机发生的同时，往往伴随着针对特定族裔和国家的污名化现象，并导致了许多歧视性政策出台。分析人士认为，新冠肺炎疫情发生以来，美国一些政客采取“甩锅”、卸责的做法，对美国防控疫情没有丝毫帮助，同国际社会普遍期待的合作呼声相违背。加强国际合作、共同抗击疫情，才是当下唯一正确的选择。

连日来，新冠肺炎疫情在美国不断蔓延。美国一些政客却热衷于对外“甩锅”、推卸责任，频频在媒体上炒作所谓“中国要为美国疫情负责”等错误论调。在日前举行的七国集团外长会上，美方人士试图再次强推污名化中国言论，遭到各方抵制。

美国一些政客的做法，在美国国内也引发诸多批评。许多学者和媒体都强调，在疫情问题上搞污名化和“甩锅”操作，不仅助长种族歧视和排外主义，也会阻碍全球合作应对这场公共卫生危机。

“一些人往往把责任归咎于‘外来者’”

早在疫情暴发初期，许多美国学者就撰文提醒，大规模传染病往往不只带来公共卫生危机，也易导致针对特定族裔和国家的污名化现象。约翰斯·霍普金斯大学健康安全中心医学人类学家莫妮卡·舍克—斯帕纳指出，“在现代美国暴发的各类传染病中，一些人往往把责任归咎于‘外来者’”。

历史为此类警示提供了充足例证。美国《时代》周刊不久前在一篇报道中写道，19世纪，一些美国城市发生霍乱疫情，惊恐的人们把怨气撒在爱尔兰移民身上。1832年，宾夕法尼亚州的一群爱尔兰移民被毫无根据地视为“细菌携带者”，先是被隔离，随后又被秘密杀害。1849年夏天，波士顿当地政府的一份报告同样将霍乱疫情的“源头”引向新到的爱尔兰移民。

华裔群体也多次因此遭受歧视。哥伦比亚大学研究种族问题的常驻作家李明玉表示，1876年旧金山暴发天花传染病期间，当地华人移民成了替罪羊，唐人街被指责为“感染实验室”。种种污名化操作之后，美国《排华法案》于1882年正式出台，成为美国历史上一个难以抹去的污点。

20世纪80年代，一些美国人又错误地将海地人同艾滋病传播挂钩。2009年，H1N1（甲型）流感暴发，许多生活在美国的墨西哥人和其他拉美裔很快就被一些政客污蔑为病毒“源头”和携带者。然而，此后有证据显示，艾滋病和H1N1（甲型）流感疫情的一些最早病例其实出现在美国。

哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院专家默林·乔科万认为，在美国历史上，仇外心理长期与公共卫生话语交织，传染病常常被笼统地与“外来者”群体相联系。这种污名化错误倾向，还导致了许多歧视性政策出台。例如20世纪20年代的纽约就以“病菌与墨西哥裔、华裔、非裔人群之间的联系”来为种族隔离政策做辩护。

“应对危机需要科学与事实”

分析美国社会与传染病相关的排外现象，不少学者指出，类似问题之所以反复出现，与一些政治人物借疫情搞政治投机有密切关系。

2014年，时任佐治亚州联邦众议员菲尔·金格雷致信美国疾控中心主任，称跨越美墨边境的移民可能携带登革热、埃博拉、肺结核等致命疾病，可能给美国带来流行病。信件一经曝光，引发了激烈批评。但是，金格雷的言论依然在一些反移民网站上广泛传播，被用来佐证与埃博拉疫情相关的谣言。金格雷反而借此捞取了更多政治资本。

此次新冠肺炎疫情期间，一些美国保守派政治人物罔顾事实，带头污名化其他国家。他们不仅为污名化中国的言行辩护，还无理批评中国要为病毒流行“负责”。事实上，世卫组织明确反对针对疾病的各种污名化言行。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安不久前强调，关于任何疾病的来源，任何地方都有可能。冠状病毒在全世界都存在，应该避免把疾病与任何地域、国家或种族相关联。瑞安还举例指出：“2009年的H1N1（甲型）流感大流行起源于北美，我们没有称它为‘北美流感’。”

政治人物公然宣扬污名化言论，助长了社会仇外心理和种族歧视。连日来，不断有亚裔在美国无端遭受攻击的新闻传出。美国亚太政策与规划委员会的一项在线调查自3月19日启动后，一周内就收到了673份直接针对亚裔美国人的歧视报告。美国华人组织百人会公共政策委员会主席胡泽群直言：“应对危机需要科学与事实，而不是政客们的恐慌教唆和仇外情绪。”

“必须让所有国家共同努力来对付这种病毒”

日前，美国有线电视新闻网主持人布里安娜·凯拉尔同白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗的一番争执引发广泛关注。在参加凯拉尔节目连线时，纳瓦罗被多次质问，为何联邦政府没有准备好应对疫情所需的呼吸机、口罩等医疗物资。情急之下，纳瓦罗试图“甩锅”中国。凯拉尔马上打断了纳瓦罗：“这么说只是浪费时间。我得结束连线了。”

许多分析指出，恰如纳瓦罗这番言论所显示，美国一些政客之所以热衷于在疫情问题上污名化他国，并非因为科学常识不足，而是为了达到其政治目的。《纽约时报》发表的评论文章指出，新冠肺炎疫情大流行是一场全球公共卫生危机，但是在美国，对疫情的反应却在很大程度上“被政治算计所掩盖”。《华盛顿邮报》写道，使用污名化称谓，是为了转移人们对联邦政府未能在早期有效应对疫情的注意力。

随着新冠肺炎疫情全球蔓延，国际社会普遍希望各国加强合作，此类“甩锅”做法与携手抗疫的呼声背道而驰。日前，在与美国新闻主播法里德·扎卡利亚对话时，新加坡总理李显龙即表示，“必须让所有国家共同努力来对付这种病毒”。

接受本报记者采访的美国学者也都认为，加强国际合作才是应对疫情的正确选择。卡内基国际和平基金会前副会长、资深中国问题专家包道格表示，同许多人一样，他也反对美国在七国集团外长会上强推污名化称谓的做法。他强调，当前最重要的任务是共同努力应对疫情，削弱全球治理的做法不利于世界。面对全球性威胁，“去全球化”不是一种现实的应对方案。

哈佛大学教授约瑟夫·奈同样认为，防控疫情应该是美中加强合作的一个契机，因为病毒并不关心国籍。美中两国有许多东西需要相互学习。

（本报华盛顿4月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 17 版）