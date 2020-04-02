人与人之间的守望相助、同舟共济，是战胜灾难的重要力量

“各位邻居，感谢你们给予我们的理解和帮助。康复后，我们愿意捐献血浆挽救重症患者，社区需要时，愿意做志愿者服务社区。”

最近，笔者看到这样一条微信。这是两位新冠肺炎患者治愈出院后给邻居发去的，大伙的回复挺暖心：祝贺康复，欢迎回家！

这是一个充满温情的故事。两位居民不幸感染新冠肺炎，左邻右舍没有袖手旁观，更没有冷言冷语，而是主动打电话，劝慰他们安心治病。家属要居家隔离，生活有困难怎么办？吃的用的，邻居买好送到门口；每天的垃圾，有专人回收消毒。“今天身体怎么样？有什么需要帮助的？”在社区微信群里，大家细心询问、及时帮助。患难见真情，邻居们纷纷伸出的援手，暖了这一家人的心。两位患者深受感动，决定拿出实际行动，康复后第一件事就是做些力所能及的事，回馈大伙，回报社会。

面对疫情，邻居不歧视、不冷漠，千方百计解决患者的后顾之忧；患者也不沮丧，不埋怨，积极配合治疗，尽己所能为社会尽一份心力。给予爱、收获爱、传递爱，彼此之间的理解、包容与扶持，是一种凝聚人心的力量。有了这种力量，战胜疫情就有了保障。

眼下，我国疫情防控形势持续向好，可越是在这个时候，越是要保持头脑清醒。有朋友急着出门聚会，先别着急，战疫还没到全面胜利那一刻，不能麻痹、松劲。当你在家里感觉烦闷不安时，不妨想想，还有那么多医护人员奋战在一线；当你抱怨进出小区检查很麻烦时，不妨想想，那些坚守岗位的社区工作者不是更烦更累吗？当你嫌弃戴口罩不舒适、不方便时，不妨想想那些在街头值勤被晒成了“口罩脸”的公安民警……越是多替大家想想，越能更坚定地担起自己的责任，自觉为战疫贡献力量。

只要大家心往一处想，劲往一处使，胜利的时刻就一定会早些到来。人与人之间的守望相助、同舟共济，是战胜灾难的重要力量。人心齐，泰山移。推而广之，天有不测风云，人有旦夕祸福，谁永远不会遇到难处？一人有难，众人尽心，搭把手，拉一把，就没有迈不过去的沟沟坎坎。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 13 版）