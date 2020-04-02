精准打击涉食药安全犯罪

人民网沈阳4月1日电 （记者刘佳华）记者从辽宁省高级人民法院获悉：2015年至2019年，辽宁法院一审受理各类危害食品、药品安全犯罪案件981件，审结813件，惩治犯罪分子1314人。其中，2019年受理案件302件，审结223件。

据了解，辽宁高院对全省5年来相关案件进行全面梳理发现：辽宁危害食品药品安全刑事案件主要涉及生产、销售假药罪与生产、销售有毒、有害食品罪，生产、销售不符合安全标准的食品罪等罪名。当前，犯罪呈现跨区域趋势明显、借助互联网和物流现象突出、组织呈网络化特点。

为进一步明确犯罪界限，辽宁高院与辽宁省公安厅、省检察院、省市场监督管理局、省药品监督管理局等部门就食品药品安全犯罪问题召开联席会议，对相关证据规范进行研讨交流，并就新修订的《药品管理法》相关条款的法律适用问题进行业务沟通。

下一步，辽宁高院将与省检察院、省公安厅联合出台《关于办理危害食品药品安全犯罪案件证据审查与法律适用的规定》，进一步精准打击涉食品药品安全犯罪案件。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 11 版）