实施6项改革便民利企新措施

人民网北京4月1日电 （记者张璁）今年1月，公安部推出交管改革便民利企6项新措施，包括租赁车交通违法处理简捷快办、小客车转籍信息网上转递、交通安全导航提示服务3项全面推行的改革措施，以及机动车检验标志电子化、接受教育减免交通违法记分、提供交通事故处理进度和结果网上查询3项试点的新措施。

据介绍，目前3项全面推行的改革措施在全国范围内落地实施，32.6万名车主直接在转入地办理车辆转籍，租赁车承租人自助处理交通违法2.3万起，通过导航软件累计向驾驶人发布交通安全预警提示信息22.5万余条。同时，3项试点新措施也顺利实施，16个试点城市向404万新办登记、检验业务的车主发放检验标志电子凭证，15.8万人次申请网上学习减免交通违法记分，6个试点省市为4万多名事故当事人或机动车所有人提供交通事故网上查询凭证。

另外，疫情防控期间，公安交管部门全面推行疫情防控应急车辆“加急办”、交管业务“网上办”，累计办理加急业务6.6万笔，网上办理补换领牌证等业务520多万笔，其中网上发放临时号牌132万副，保障了疫情防控工作需求和群众驾车出行便利。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 11 版）