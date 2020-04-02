“企业正常生产就能保障国家经济正常运行，就能给大家创造就业机会，大家有收入，家里就有了保障。”就业事关基本民生、经济发展和社会稳定大局。各地在做好疫情防控工作的基础上，全面强化稳就业举措，全力保障最大的民生。

稳就业需打出“组合拳”。落实优先吸纳政策，支持就近就地就业，贫困地区劳动力获得更多机会；对接用工单位需求，扩大基层就业规模，高校毕业生就业渠道再拓宽；“真金白银”支持企业，减税降费缓解压力，就业潜力不断释放；“空中宣讲”“视频面试”，实现线上线下联动，招聘方式更加灵活便捷；两地合作转移就业，“点对点、一站式”输送，让务工人员返岗复工更便利、更安心。

只要各方一齐行动，多管齐下，就一定能加快恢复和稳定就业，为释放市场活力、增强经济动力提供坚强支撑。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 10 版）