新冠肺炎疫情发生以来，全国人民众志成城、团结一心，共同抗击疫情。当前，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。习近平总书记在湖北武汉考察疫情防控工作时强调，越是在这个时候，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，越是要再接再厉、善作善成。

坚持慎终如始，就要始终保持清醒、保持斗志，做到审时度势不误判、一以贯之不松劲，以咬定青山不放松的顽强作风与韧劲继续同疫情作斗争，直至获得最终胜利。习近平总书记指出：“必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，否则将带来严重后果，甚至前功尽弃。”这一重要要求切中要害，具有很强的针对性。我们要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不收兵。

做到慎终如始，就要坚持防控疫情不出纰漏、深入细致不怕繁琐、连续作战不畏劳苦，以更大的智慧和耐力与疫情作斗争。进一步完善机制、改进流程，补短板、强弱项，把疫情防控工作抓得再紧些、再实些、再细些，巩固和拓展来之不易的良好势头，向决胜的目标方向稳步推进。坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，进一步织密疫情防控网，优化联防联控机制，强化具体举措，做好风险分区分级科学应对工作，坚决防止疫情反弹，持续提高疫情防控效能，逐步积小胜为大胜、变大胜为全胜。把疫情防控这场大考变成检验和锻炼党性、改进作风的重要契机，变成锤炼队伍、增强能力的重要契机，推动各级干部在细微处见党性、在细节处守初心，不断为疫情防控和经济社会发展增添动力。

今年是全面建成小康社会目标实现之年，脱贫攻坚目前已经进入全力冲刺阶段。脱贫攻坚要全面收官，原本就有不少硬仗要打，现在还要努力克服疫情的影响，也必须慎终如始才能如期完成脱贫攻坚任务。在当前疫情防控取得积极成效的形势下，亟须不失时机抓发展，尽量把疫情造成的损失降到最低，全力打赢脱贫攻坚战。一些贫困劳动力外出务工受到影响，应采取针对性措施，加大对贫困人口的就业帮扶力度。一些农村特别是偏远贫困地区出现了生产资料购买难和农产品销售难的问题，需要想办法提供帮助。还要加快建立防止返贫的监测和帮扶机制，对因疫情或其他原因造成收入减少的情况加强监测，提前采取帮扶措施，确保真脱贫、稳脱贫，确保脱贫之后不返贫。在持续加强疫情防控的同时，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，为实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务创造条件。

把慎终如始贯穿于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作全过程，必须坚持统筹兼顾、突出重点，确保疫情防控与经济社会发展互相支撑、协调共进。要从实际出发，想办法解决好工作中遇到的各种矛盾和复杂问题，处理好疫情防控与经济社会发展的关系，不断增强责任感和紧迫感，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 09 版）