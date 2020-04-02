为夺取双胜利提供坚强组织保障

在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。组织部门要认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心、服务大局，积极主动履职、有效发挥作用，为夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利提供坚强组织保障。

下好“一盘棋”，找准切入点，全力服务疫情防控和经济社会发展。组织部门是党的重要职能部门，要在统筹抓好疫情防控和经济社会发展中找准工作切入点和着力点，做到胸怀大局、服务大局、保障大局。当前，组织部门要突出政治统领、整合力量资源，推动各级党组织更好发挥战斗堡垒作用、领导干部更好发挥示范带头作用、广大党员更好发挥先锋模范作用、各类人才更好发挥智力支撑作用。在扬优势、补短板、强弱项和大力破解组织工作难点的基础上，推动形成上下“一盘棋”、组织内外“一张网”的工作格局，以党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势为夺取双胜利提供坚强组织保障。

用好“指挥棒”，把握关键点，以组织担当激励干部勇于担当。大事难事看担当，顺境逆境看胸怀。习近平总书记强调：“要在斗争一线考察识别干部，对表现突出的干部要大力褒奖、大胆使用，对不担当不作为、失职渎职的要严肃问责”。在这次疫情防控斗争中，我们向全市党员、干部发出下沉疫情防控一线的动员令，抽调专门力量深入县区乡村、街道社区、职能单位、防控卡点等开展防控工作。要结合群众口碑、抗击疫情实绩等，近距离全方位了解干部的政治素质、应急能力等，做到发现培养一批、提拔使用一批，推动干部增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，激励干部争做狠抓落实、善作善成的实干家，推动形成“组织为干部担当、干部为事业担当”的生动局面。

织密“防控网”，消除空白点，让党旗在一线和基层高高飘扬。组织部门发挥组织优势、组织功能，推动组织工作高质量发展，必须不断提升以党建引领基层社会治理能力，发挥好基层党组织在重大任务落实中的战斗堡垒作用。近年来，我们坚持“五个一批”选优配强基层党组织带头人，同步完善并落实教育培训、监督管理、日常活动、考核评比、激励关爱“五项机制”，促进基层涌现出一批敢于担当作为的好党员好干部。在疫情防控斗争中，全市各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，2万多名机关事业单位干部下沉防控一线，并成立841个临时党支部，覆盖1400多个无主庭院，织密“防控网”、提升防控力，形成了联防联控、群防群控的良好局面。

搭建“连心桥”，抓好结合点，努力推动人才工作再上新台阶。组织部门是人才之家，担负着凝聚人才力量的重大任务。在这次疫情防控斗争中，我们印发《激励引导专家人才在疫情防控一线担当作为的十项措施》，组织各方面科研人才积极参与疫情防控，助力统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。接下来，我们要进一步发挥好组织协调作用，深化人才发展体制机制改革，持续优化人才发展环境。比如，在关爱医务人员方面，要组织人社、卫健等部门，及时落实待遇保障、职称评定、轮换休整等措施；要联合科技部门，围绕创新驱动发展，完善科技人才发现、培养、激励机制，健全符合科研规律的科技管理体制和政策体系。

（作者为中共河南省新乡市委常委、组织部长）

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 09 版）