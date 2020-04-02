为企业复工复产提供优质司法服务和保障

特殊时期、关键时刻，需要司法机关为复工复产的涉诉企业排忧解难，使其轻装上阵

近日，最高人民法院先后发布两批共18个全国法院服务保障疫情防控期间复工复产民商事典型案例，涵盖了企业在复工复产过程中遇到的诸多纠纷类型，比如因疫情停产导致买卖合同违约、金融借款逾期等。从典型案例的办理效果看，法院充分发挥审判职能作用，强化司法服务，依法及时化解纠纷，在疫情防控期间为促进实体经济和民营企业持续健康发展，提供了有力司法保障。

新冠肺炎疫情发生后，企业因停工停产导致的矛盾纠纷增多。有的该完成的订单完成不了，涉及违约责任；有的该还的贷款还不上，涉及信用惩戒；还有的该发的工资发不出，涉及劳资纠纷。纷繁复杂的矛盾纠纷不仅给企业发展带来困扰，而且还影响了社会稳定。一些中小微民营企业因涉诉导致困难更大，步履维艰。如果企业背负的包袱得不到及时化解，复工复产的进程势必受到影响。特殊时期、关键时刻，需要司法机关为复工复产的涉诉企业排忧解难，使其轻装上阵。

在最高法公布的典型案例中，有这样一起案例很好展现了司法机关的智慧和力量：一家为测温仪生产商供应线路板的企业，因买卖合同纠纷被法院冻结了财产，无法开工生产。疫情紧急，市场急需测温仪供应，法院组织调解，债权人同意对这家企业解除查封，使得企业及时复工复产，销售所得及时偿还了债务。这起案件中，司法机关主动作为，实现了债务被清偿、企业有活路、防疫保供给、工资足额发的“多赢”局面。

疫情发生后，金融借贷案件激增，妥善处理这类纠纷，事关金融机构和企业利益平衡，意义重大。实践中，法院通过调解，引导金融机构充分考虑疫情给企业造成的困难，根据现有政策，对借款人给予还款宽限期或债务展期，减轻了企业的还款压力。这些做法对支持企业全面复工复产起到了十分重要的作用。

为企业提供优质司法服务和保障，需要司法机关在严格依法办事的前提下，善用调解方式解决纠纷，回应实践需要。疫情防控期间，司法机关的工作也不同程度受影响，为了提高司法效率，可以更多采取网上立案、网上审理、网上执行等方式办理案件，让正义不打折、不迟到。

只有秉持司法为民、公正司法的理念，积极作为、敢于担当，才能为中小微企业健康发展提供应有支持，才能为疫情防控和经济社会发展提供有力司法保障。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 19 版）