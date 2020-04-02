外国政党政要高度评价中国为全球抗疫提供支持和帮助

人民网北京4月1日电 近日，一些外国政党政要致电致函中共中央对外联络部，赞赏中国共产党广泛同各方分享抗击新冠肺炎疫情的经验做法，认为中国在成功遏制疫情扩散的同时，积极向其他国家提供力所能及的支持和帮助，充分体现了同舟共济、守望相助的人类命运共同体精神。

日本前首相鸠山由纪夫表示，中国在习近平总书记的坚强领导下，以举世震惊的速度和举措抗击疫情，取得重大胜利，我们对此高度评价。当前日本一些医疗防护物资供不应求，中国各地都向日本伸出援手，中国共产党还专门致信分享疫情防控经验举措，令我们非常感动。这是习近平总书记提出的人类命运共同体理念的真实写照。

泰国为泰党主席、国会下议院反对党领袖颂蓬表示，我们祝贺习近平总书记领导中国取得疫情防控重要进展，衷心感谢中国向其他国家派出医疗专家并捐赠医疗物资。为泰党将与中国共产党一道，坚持开放和包容的多边主义，致力于构建相互尊重和信任的全球伙伴关系，共同抗击疫情，维护公共卫生安全。

孟加拉国工人党主席梅农表示，在习近平总书记的英明领导下，中国以最短时间控制了疫情并恢复正常生产生活，为全世界树立了榜样。衷心感谢中方积极向孟方提供防护设备。中国的成功经验值得各国借鉴，中国在引导全球抗疫行动方面大有可为。

南非非洲人国民大会总书记马加舒尔表示，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国以惊人的效率、力量和决心抗击疫情，为全世界战胜疫情注入了信心和希望。中国主动向疫情严重的国家和人民伸出援手，令人感动。

埃塞俄比亚繁荣党总书记比纳弗表示，中国成功遏制了疫情蔓延，为国际社会提供了重要借鉴。埃塞繁荣党愿同中国共产党携手抗击疫情，维护人民身体健康，实现共同繁荣。

墨西哥国家复兴运动党总书记波列文斯基表示，疫情对全球经济造成重大影响，世界各国应通力合作、积极应对，期待中国在此进程中发挥重要作用。

此外，尼泊尔共产党主席普拉昌达、缅甸克钦邦人民党主席曼南杜嘉、马来西亚华人公会总会长魏家祥、突尼斯复兴运动主席格努希、法国共和国前进党副总代表佩尔松和亚洲事务负责人陈文雄、莫桑比克解放阵线党、罗马尼亚社会民主党等政党政要也在来电来函中赞赏中国积极开展疫情防控国际合作，认为这有助于国际社会早日取得抗击疫情的胜利。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 03 版）