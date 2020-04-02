随着新冠肺炎疫情在海外持续扩散蔓延，包括留学生在内的海外同胞的安全与健康无时无刻不牵动着祖国的心。一段时间以来，中国驻外使领馆把为海外留学生学习、生活和自我防护提供帮助作为头等大事，着力帮助留学生解决实际困难。

与留学生视频连线谈心

“我们始终牵挂着同学们在美国的情况。”日前，中国驻美国大使崔天凯与在美留学生代表连线谈心，为同学们做好个人防护和应对答疑解惑，提供意见建议。之后，中国驻美国大使馆又邀请上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏与在美留学生及华侨华人代表视频连线，观众超过1亿人。张文宏医生以深入浅出的方式就美国疫情发展趋势、预防与个人防护、检测与就医等大家普遍关注的问题作了专业性、针对性强的解答，获得在美留学生及其家长、华侨华人的广泛好评。“大使馆始终是大家的‘娘家’，始终是大家的后盾。”美国乔治城大学中国留学生李默嘉表示，连线让大家感到了来自祖国的关怀，也对如何抗疫有了更清晰的认识。

“使领馆会陪伴在大家身边，坚定不移与广大留学生风雨同舟、共克时艰。”中国驻俄罗斯大使张汉晖近日视频连线在俄留学生代表，向他们介绍国内抗疫取得的积极成效，分析俄罗斯疫情形势，帮助留学生们疏解心理压力。目前，中国驻俄大使馆正与俄政府部门密切沟通，请其提供尽可能的帮助，为中国留学生解决学业、生活、安全等方面遇到的困难。

“祖国时时刻刻都牵挂着你们。我们始终陪伴在大家身边，中国大使馆就是你们的坚强后盾！”中国驻韩国大使邢海明致信全体在韩留学生，鼓励大家积极做好个人防护。同时，他还与在韩留学人员和教师代表视频交流，为大家答疑解惑。邢海明分别致信韩国200多所高校校长，希望韩国高校继续加强对中国留学生的关心和帮助。中国驻韩国大使馆还与韩国教育部国际协力局建立疫情沟通磋商机制，确保双方政策互通、信息共享。

中国驻日本大使馆近日召开在日留学生疫情防控视频会议。使馆教育处公使衔参赞胡志平表示，使馆与日本文部科学省建立了联络协调工作机制，促请日本各地学校强化疫情防控措施，为受到疫情影响的留学生在入学考试、论文答辩、入学返校等方面提供方便和帮助，对不能正常履行签到手续的政府奖学金生继续发放奖学金或保留奖学金资格，防止出现对留学生的歧视等。使馆领事侨务处促请日本法务省帮助解决回国探亲学生返日遇到的问题，并将已发出的留学资格认定书的有效期限由3个月延长至6个月。经沟通，很多学校推迟考试和开学时间，为留学生提供网上答辩，举办在线毕业典礼，提供网上课程。

为留学生发放抗疫物资

中国驻日本大使馆近日向在日留学生发放口罩。为做到精准发放，大使馆教育处通过东京地区学生学者友好联谊会的公众平台发出需求调查信息，共收到8161名同学的需求信息。目前，教育处正积极准备防疫“健康包”，帮助大家渡过难关。日本御茶水女子大学中国留学生迪里夏提在致使馆的信中写道：“正如母亲不会忘记每一位游子，祖国也不会忘记每一个身在海外的我们。在我们遇到困难的时候，背后依旧有强大的祖国关心着我们，支持着我们。”

疫情期间，中国驻马来西亚大使馆通过多个平台及时发布疫情相关通知和提醒，同时积极与马来西亚教育部门沟通，保障中国留学生的合法权益。大使馆还动员当地华侨华人社团结对帮扶中国留学生。大使馆通过多种渠道募集的一批防疫物资即将运抵，力争在最短时间内发放到每一名在马中国留学生手中。

为及时向当地中国留学生和其他有困难的同胞提供帮助，中国驻里约热内卢总领馆建立“战疫联防群”，分享最新疫情信息。中国留学生张帅说：“在口罩短缺的情况下，总领馆为留学生提供了口罩，真是雪中送炭！我感受到了同胞们的团结和友爱，这些暖心的人和事驱散了同学们面对疫情时的紧张。”

身在俄罗斯符拉迪沃斯托克的436名中国留学生和孔子学院老师近日收到了中国驻符拉迪沃斯托克总领馆发放的口罩。俄远东联邦大学孔子学院中方院长李芳表示：“总领馆的行动充分体现了祖国对海外留学生和老师的关心与支持，为大家安心工作注入了动力。”

协调各方力量提供帮助

在中国驻比利时大使馆的倡议和协调下，当地近20家华侨华人社团近日与比利时9家中国学联对接，建立抗疫对口帮扶机制。根据这一机制，华侨华人社团将利用各自资源，帮助在比中国留学生解决疫情期间遇到的困难。中国驻比利时大使曹忠明表示：“大使馆是留学人员的家，祖国是同学们的坚强后盾。我们会始终与同学们并肩坚守、共克时艰，尽全力帮助大家解决遇到的困难。”

俄罗斯一些高校近日对部分宿舍进行隔离管理，其中包括中国留学生宿舍。得知情况后，中国驻俄罗斯大使馆教育处立即启动应急机制，指定专人与学校沟通，与被隔离同学建立联系，了解困难和需求，提供必要的帮助，并会同留俄学生总会向每名被隔离学生提供医用口罩。此外，大使馆还专门划拨资金，为被隔离的同学购买生活用品。

西班牙4名中国留学生感染新冠肺炎后，中国驻西班牙大使馆和驻巴塞罗那总领馆非常关心、密切关注，一直敦促当地医院和有关部门给予全力周到救治，并与国内主治医生、中国赴意大利抗疫医疗专家组保持联系，通过网络渠道为他们提供专业咨询。目前，原来病情最严重的一名留学生情况已明显好转。

中国驻新加坡大使馆积极同新方沟通，协助解决留学人员疫情期间房屋租住、签证延期、酒店入住等困难。中国驻新大使洪小勇等日前分别前往新加坡德明政府中学、新加坡国立大学、南洋理工大学等中国留学生集中的学校看望留学生。据了解，教育处通过新加坡各大学的中国学联等机构，陆续向1000多名留学生发放了1万多只口罩。

中国在英国有22万名留学生，分别在154所高校就读。中国驻英国大使刘晓明致信这154所高校校长及英国教育大臣，希望照顾好中国留学生。同时，大使馆与留学生保持密切沟通，及时帮助他们解决防疫物资短缺等问题。考虑到当前英国疫情形势以及当地留学生面临的各种困难，中国外交部正积极协调民航等部门，计划于4月2日增加临时航班赴英，为确有困难的海外学子归国提供便利。

（本报北京、华盛顿、莫斯科、首尔、东京、曼谷、里约热内卢、布鲁塞尔4月1日电 记者曲颂、杨迅、张梦旭、殷新宇、马菲、刘军国、林芮、李晓骁、任彦）

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 03 版）