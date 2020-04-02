善于从危机困难中捕捉创造机遇

“危和机总是同生并存的，克服了危即是机。随着境外疫情加速扩散蔓延，国际经贸活动受到严重影响，我国经济发展面临新的挑战，同时也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。”习近平总书记在浙江考察时的重要讲话引发社会各界热烈反响。大家表示，要准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。精准落实疫情防控和复工复产各项举措，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

破解难点，有力有序推动复工复产提速扩面

“要在严格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推动复工复产提速扩面，积极破解复工复产中的难点、堵点，推动全产业链联动复工。”习近平总书记的重要讲话得到社会各界积极响应。

“推动复工复产提速扩面是广大干部群众的共同愿望。”上海市松江区委书记程向民说，目前松江区1.2万家实体企业均已复工，40万名员工中已复岗36万多人，“我们要以工作的确定性应对不确定性，牢牢把握发展主动权。”

“全县规模以上工业企业已经全部复工复产，农业、服务业等也在有序复工。”湖南省长沙县委书记沈裕谋表示，近期正通过组织员工返岗、协调金融机构投放贷款等措施推动全产业链联动复工。

“关键时刻，中央企业要发挥好‘顶梁柱’作用，能源类央企更是义不容辞。”国网杭州供电公司总经理司为国表示，眼下企业正加大2022年杭州亚运会等重大电力项目投资力度，全力保障5G网络、数据中心等用能需求，为各行各业复工复产做好基础保障，并利用电力大数据助力城市治理。

“民营企业、中小企业在我国发展特别是产业发展中具有重要地位。这场突如其来的疫情对各类企业都造成了不同程度的影响。党中央高度重视，打出了一套政策组合拳，随着疫情形势发展变化还将及时进行完善。”社会各界纷纷表示，习近平总书记为广大企业坚定了顽强拼搏、攻坚克难的信念。

“学习总书记重要讲话精神后，更感责任重大、使命光荣。”深圳市皇岗海关物流监控一处查验一科科长牛立军表示，一定要在继续严密防控疫情的同时，切实保障通关秩序顺畅，助力企业复工复产，为稳外贸作出应有贡献。重庆市北碚区民营经济发展服务局局长张纯辉说，接下来将持续开展“送政策进企业”行动，确保各项扶持政策尽快落地见效。

“今年订单很满，大家下定决心要把损失的时间夺回来。”沪东中华造船公司董事长陈建良表示，接下来将推出一系列改革举措，激发员工更大热情，坚决完成全年生产目标。“目前，美团帮扶生活服务业小微商户的‘春风行动’已初见成效，全国有两万多商户得到美团资金扶持，近百万被帮扶商户经营状况明显改善。”美团党委书记钟永健表示，将千方百计与小微企业共克时艰。国家开发投资集团董事长白涛表示，国投下一步将继续发挥好国有资本的投资导向作用，支持和帮助中小企业渡过难关。

“总书记重要讲话让小微企业倍感温暖、倍感振奋！”创业企业左邻是一家智慧空间管理公司，联合创始人彭海星表示，相信在各地区各部门的有力帮扶下，更多小微企业能尽早走出危机。这两天，得益于浙商银行“银租通”服务，浙江伊兰文科技公司紧急添置了一台空气压缩机，总经理王立平说，“各项支持政策十分给力，我们也得开足马力加油干！”

坚定信心，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇

“危和机总是同生并存的，克服了危即是机。”习近平总书记的重要论断为各行各业注入了信心！

“总书记的话说到了我们心坎上！”河南孟电集团党委书记范海涛说，疫情确实带来了危机，但不能只看到“危”，还要准确识变、科学应变、主动求变，捕捉和创造机遇，努力化危为机。

“智能制造、在线娱乐、网络教育、互联网医疗、数字营销、网络购物、远程办公……两个多月来，许多新产业新业态取得了意想不到的增长。”同济大学特聘教授程国强说。

习近平总书记指出，“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。”这让不少地方和企业看到了新的成长潜力，对发展前景充满期待。

“近期在线办公的迅猛发展和教育、健康等消费需求的激增，让我们在困难中看到了新的机遇。”腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾表示，接下来“新基建”的加速将进一步助推我国产业数字化和数字产业化进程，让万物互联成为未来中国消费互联网和产业互联网两张大网的坚实基础。

“眼下，远程办公正在升温，势必会催生对新型基础设施的更高需求。”曙光信息产业股份有限公司总裁历军认为，中国技术创新能力正在飞速提升，“只要坚定信心、补足短板，努力掌握关键核心技术，一定能推动信息产业取得长足进步。”

“总书记的重要讲话令我们大数据行业的创业者备受鼓舞！”杭州数梦工场董事长兼CEO吴敬传说，近期公司推出的“数智抗疫”系列解决方案广受欢迎，“随着数字经济蓬勃成长，我们有信心加速发展。”

广州市海珠区区长李海洲表示，海珠区已经成功申报广东省首个大数据方向的国家级产业示范基地，广州也正规划建设人工智能与数字经济试验区，“新型基础设施建设的加快有望使我们迎来跨越式发展。”

保护生态，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念

习近平总书记指出，“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全党全社会的共识和行动，成为新发展理念的重要组成部分。

“总书记的重要论述，体现了党对生态文明建设规律的深刻认识。”中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南认为，走可持续发展之路，环境会更优美，百姓生活会更富足。

“总书记的重要讲话，为打通‘绿水青山’向‘金山银山’的转化路径指明了方向。”农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌表示，将进一步学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验，持续改善农村人居环境，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。

习近平总书记强调，经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。湖南省冷水江市市长曾伯怡说，将全力推进矿山生态修复，让山披绿、地生花、河流清。浙江省桐庐县副县长徐文波表示，下一步坚持把生态优先的理念贯穿于美丽乡村建设，深入发掘特色村落的文化内涵，把美丽转化为竞争力和生产力。广州市从化区委副书记王建红表示，未来将以生态为优势、以绿色为本底，建设乡村振兴示范区。

“总书记的重要讲话让我们干劲更足了！”浙江省宁波市奉化生态环境分局局长徐军说，奉化将坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的可持续发展之路。重庆市长寿区生态环境局局长刘刚说，地处长江沿线，长寿将坚持山水林田湖草共同治理，促进传统产业绿色化、绿色产业规模化。

“听了总书记的重要讲话，走绿色发展道路更坚定了。”江西省遂川县玕山村党支部书记邓春香说，未来还将坚持发展茶叶绿色种植，收获脱贫致富的“绿色银行”。河南省南阳市淅川县九重镇张河村支部书记张家祥说，要守好一库清水，发展特色农业产业，让村民富起来。浙江省湖州市长兴县小浦镇八都岕经济联合总社党委书记张治锋说，接下来将进一步开发域内旅游资源，加快推进旅游项目，帮助农民增收致富。

（本报记者刘志强、王浩、江南、谢卫群、何勇、马跃峰、罗艾桦、蒋云龙、陆娅楠、高云才、杜海涛、刘毅、余建斌、朱隽、欧阳洁、孙秀艳、王观、常钦、丁怡婷、谷业凯、郁静娴、葛孟超）

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 02 版）