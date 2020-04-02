经过一段时间艰苦努力，我国疫情防控形势持续向好，境内本轮疫情流行高峰已经过去，但境外疫情正在加剧蔓延，我国面临境外疫情输入风险大幅增加，国际经贸活动受到严重影响，我国经济发展面临新的挑战。

阳春三月，之江大地繁花似锦、草木葱茏，习近平总书记3月29日至4月1日就统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作进行调研，突出强调要精准落实疫情防控和复工复产各项举措，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

当前，国内外疫情防控和经济形势正在发生新的重大变化。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，必须准确把握这一变化，因时因势调整工作着力点和应对举措。各级党委和政府要坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定信心、迎难而上、主动作为，不断巩固和拓展疫情防控成效，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

现在，国内外疫情防控出现新形势。全国本土疫情传播已基本阻断，疫情防控取得阶段性重要成效。但随着生产生活秩序加快恢复，人员流动和聚集增加带来的疫情反弹风险依然存在，特别是境外疫情加速蔓延，输入性病例已成为我国新增病例的主体，并呈快速增长态势。我们必须牢牢坚持外防输入、内防反弹，坚决做到疫情防控常态化，为复工复产创造安全稳定的前提条件，决不能让疫情防控持续向好形势发生逆转。防控疫情要强调再强调、坚持再坚持，始终保持警惕、严密防范，尤其要加大对无症状感染者管理工作力度，继续抓紧抓实抓细各项防控工作，精准落实到复工复产和社会生活各方面。要把严防境外疫情输入作为当前乃至较长一段时间疫情防控的重中之重，增强防控措施的针对性和实效性，做好从境外到国门、从国门到家门的全链条防控，强化无缝衔接和闭环管理，筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线，不能出现任何漏洞。

这场疫情不可避免会对我国经济社会造成较大冲击，随着境外疫情加速扩散蔓延，世界经济贸易增长受到严重冲击，我国经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战，做好今年经济社会发展工作难度显著增大。我们要坚定必胜信念，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深化供给侧结构性改革，坚决打好三大攻坚战，加大宏观政策对冲力度，有效扩大内需，全面做好“六稳”工作，力争把疫情造成的损失降到最低限度。更要看到，危和机总是同生并存的，克服了危即是机。这场全球大流行的疫情，在给我们带来挑战的同时，也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。这里的关键是要深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇，下好先手棋，打好主动仗，才能牢牢掌握发展的主动权。

复工复产加快，市场供需增加，原材料供给保障增强，就业明显回升，新动能回升势头较快……这是全国各地正在呈现的良好局面。精准落实疫情防控和复工复产各项举措，勇于攻坚克难、善于化危为机，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，我们就一定能够渡过难关，迎来更好发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 02 版）