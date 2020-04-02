“刘医生，谢谢您！”2月25日雷神山医院外，51岁的患者袁先生在出院时，向刘黎明（见图，资料照片）医护团队深深鞠了一躬……“除了这样，我想不到有更好的方式来表达内心的谢意。”袁先生说。这是雷神山医院C9病区的第一位治愈患者。从入院时高浓度吸氧状态下氧饱和度只有95%左右，到最终达到专家组评估的出院标准，仅用了不到一周时间。这离不开刘黎明团队的精心呵护。

2月14日，湖北省第三人民医院中西医结合肝病科主任刘黎明率领45人的医护团队进入雷神山医院。彼时，病区空荡，环境陌生，刘黎明放下行李，投身到病区建设中。“仓库距离病区有1公里多，几十张病床所需的棉被、床垫，我们一趟一趟地来回运。”2月19日，C9病区正式开科，接诊工作持续到晚上10点，当天收治了28例，是当时雷神山医院除ICU外收治危重病人最多的病区。

新冠病毒感染在中医属“疫病”范畴，作为中西医结合诊疗专家，刘黎明擅长以中医疗法，根据地域特点，结合患者病情、个体差异，综合采用卫气营血、三焦六经辨证论治。1月31日，年过五旬的张先生来到湖北省第三人民医院呼吸内科二病区，“入院时已间接性发热咳嗽一周了，两天后肺部感染还在加重……”刘黎明说，他们迅速施以药物抗病毒等一系列中西医结合疗法，一周后患者症状明显好转；“没想到，这么快就能出院了！”接到出院通知时，张先生还有些惊讶……

从1月24日临危受命主持发热门诊工作，到如今带队上雷神山医院，刘黎明的身份发生数次变换：从中西医结合肝病科主任到发热门诊主任，从呼吸内科二病区主任到湖北省第三人民医院雷神山医疗队队长、雷神山医院C9病区主任。转变的是职务，不变的是一份“抗击疫情，救死扶伤”的初心。

“职务多变，初心不变！”刘黎明说，他清楚地记得初次接手发热门诊时，连续五天五夜没有回家的场景。“白天是门诊前排长队的发热患者，晚上是随时出现的危重症病人。”但刘黎明一直坚信，“疫情是种磨练，随时需要随时上，胜利最终必将属于我们。”

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 06 版）