“抗疫就得与时间赛跑，我们要确保每个患者尽快拿到检查报告。”武汉市中心医院影像诊断科主任王翔（见图，武汉市中心医院供图）说，疫病发生之初，在核酸检测没有广泛开展之前，CT是主要的检查手段，他的团队忙得顾不上吃饭……

从去年12月中旬起，王翔带领影像诊断科团队一直坚守岗位，最忙时每天要检查1000多例患者，4台CT机几乎没有休息过……“每个医生每天要看150份到200份的肺部CT报告，工作时间超过12个小时。”

待检的患者虽多，防护不能松懈。王翔很早就带领影像诊断科团队将科室划分出隔离区，并通过信息化手段为患者进行分时预约检查，确保同一时间内排队检查的患者不超过20人，避免因拥挤而产生交叉感染。为确保万无一失，王翔还给科室立了一条“铁律”：每做完一例患者的检查，都必须快速对检查室、操作间进行局部快速消毒。

“每天面对大量的影像图片，我们都瞪大眼睛细心观察，不放走任何一个异常信息。” 王翔说，为了让患者能在半小时内拿到准确的检查结果，便于医生尽快做诊断，拿出治疗方案，他和同事把吃饭和休息的时间都省了下来。“大家紧盯着电脑屏幕，腰酸腿麻眼痛，但没人叫苦叫累。”

1月31日晚上10点多，一名67岁的老婆婆因发烧到武汉市中心医院就诊，拍完CT，她就着急回家了。不久，CT检查结果显示：她的双肺病毒性感染，很可能是新冠肺炎感染。但值班医生准备告知结果时，却怎么也找不到她了。“如果不能及时将检查结果告诉婆婆，尽快隔离治疗，将会造成严重后果。”王翔说，当晚拨打老人留下的号码，竟是空号；随后查核老人的就诊信息，发现她是独居老人；最后通过打报警电话，根据身份证信息才找到了老人的居住地址……

“每天来做检查的患者很多，经常有人因为中途有事，没等到检查结果就离开了医院，我们就第一时间打电话告知他们。”王翔说，考虑到很多患者来院不方便，他和同事就利用休息时间将影像检查资料通过电子邮件发送给对方，确保不漏掉一个患者。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 06 版）