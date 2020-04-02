干部驻厂解难题 防疫生产两促进

“口罩、消毒液、测温仪这些防控物资准备齐全没有？”“物资方面还有没有问题？”……这些天，周道生一直为这些问题而忙碌着。他是广州市花都区秀全街经济发展服务中心负责人，根据组织部门“挂点联系、分片包干”的部署，周道生既要抓工业园区疫情防控，也要指导企业复工复产。如今，在他的努力协调下，辖区673家企业顺利获得140多万个口罩，得到大家的认可和称赞。

新冠肺炎疫情发生以来，广东省积极组织引导广大党员干部冲锋在抗击疫情一线。省委组织部建立分片包干联系基层机制，指导基层科学有效战疫。根据安排部署，全省各单位各地区也都建立领导干部分片包干联系基层机制，通过干部驻厂解难题，形成抗击疫情的强大合力。

省交通运输厅班子成员靠前指挥，分片区到全省各地一线特别是环粤9市等重点地区，落实交通行业防疫等工作，指导一线解决实际问题和困难；

深圳市防控指挥部作出安排，市领导分片包干联系街道开展疫情防控，定期开展督促指导，宣传疫情防控要求，检查企业防控措施落实情况等；

汕头市建立挂钩联系制度，由30名市领导挂钩7个区（县）联系67个镇（街道），并下沉村（社区）指导，其中市委市政府主要领导分别带头挂钩联系任务最重的区（县）和镇（街道）；

中山市实行党政主要负责人“双总带班制”，带动市四套班子25名领导下沉驻点联系25个镇（街道），驻点包片、一线督导、做好服务，现场协调解决问题1083个，推动127个在建省市重点项目100%复工；

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实践证明，疫情期间领导干部分片包干联系基层，能够针对基层实际情况，科学落实上级抗疫决策部署；同时领导干部在一线督查指导、以上率下，推动疫情防控责任落实落地，大大鼓舞了广大党员干部的斗志和信心。

作为常住人口超过1.1亿的经济大省，安全、高效地组织复工复产是广东战疫的又一阵地。如何帮助广大企业打赢这场等不起、慢不得的硬仗？前不久，广东省委组织部下发通知，要求各地推行领导干部分片包干联系企业、机关干部和党建指导员全覆盖联系企业，以及发挥企业党组织作用等，全力解决企业在复工复产过程中遇到的各类难题。

“2月11日复工至今，已有近七成员工陆续返岗。”汕尾雅泰隆食品有限公司负责人陈碧雅说，为企业按下复工加速键的，是当地推出的“店小二”式服务。疫情发生后，汕尾市城区建立区领导挂驻联系企业、驻企指导员等制度，服务全区188家“四上”企业和33项重点项目，实现了政府服务与企业需求无缝对接。

复工就是稳就业，复产就是稳经济。广东各地的党员干部快速行动起来。廉江市从四套领导班子成员等同志中安排30名领导干部担任“首席服务官”，并与责任单位负责人、联络员组成服务官团队工作机制，按照责任分工对挂点企业进行暖企服务；英德市委市府办各党支部分别与清华园、广德园、英红园三大工业园区及连樟样板区等结对联系服务，组织企业做好疫情防控和复工复产；肇庆市端州区，党员领导干部挂点服务企业，推动复工复产……从领导干部分片包干、“点对点”联系服务企业，到派出指导组进驻重点企业，再到党员干部直接下沉企业一线指导帮扶，最大化减少了疫情造成的负面影响。

在进行外部指导帮扶的同时，广东各级组织部门也积极引导相关企业党组织发挥作用，激发企业复工复产的内在力量。例如，东莞市沙田镇华润水泥有限公司等5家企业党组织联合管理层制订周密的复工复产方案，建立员工分批返岗、疫情报告等制度，组建专业队伍专责开展物资采购、厂区消毒、体温检测等工作；佛山市的广东工业设计城园区党委发动辖区47家工业企业成立防疫先锋队，将先锋力量细化到车间、班组；深圳市推动企业（园区）党组织组建“党员志愿队”“党员突击队”，设立“党员示范岗”“党员责任区”等，团结带领员工群众攻坚克难，做到疫情防控与复工复产两不误。

截至目前，广东省已有5.35万家规模以上企业复工，占规上企业总数约99%；102家重大制造业企业已复工。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 06 版）