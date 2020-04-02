在疫情防控一线识别干部

疾风知劲草，烈火炼真金。新冠肺炎疫情防控阻击战打响以来，一些表现突出的干部被“火线提拔”。他们夜以继日、坚守阵地，舍身忘我、冲锋在前，在各条战线凝聚起众志成城的抗疫力量，作出了重要贡献。“火线提拔”这些优秀干部，表明了我们党需要什么样的干部、人民需要什么样的干部。

抗击新冠肺炎疫情的战斗，对于党员干部来说，既是检验作风能力和斗争本领的试金石，也是践行初心使命、体现责任担当的磨刀石。一些作风飘浮、推诿扯皮的干部被免职，与“火线提拔”的干部形成鲜明对比，释放出“能者上、庸者下、劣者汰”的鲜明用人导向。

“火线提拔”虽与平时晋升不同，但要求更高。疫情当前，党员干部是守土尽责还是应付了事，是冲锋在前还是敷衍塞责，人民群众的眼睛是雪亮的。只有表现突出、工作得力，符合标准、合乎程序，同时公开透明、有理有据，才有说服力和公信力，才能经得起组织和群众的检验。

“火线提拔”既要突出火线，也要守住底线。大胆使用的前提是实事求是。这就要求各地在“火线提拔”干部过程中，要把工作做得更加扎实，既要看重干部的抗疫表现，也要结合干部的一贯表现，还要重视干部在群众中的口碑、了解群众反映，确保提拔有根据、考察不失察。

同时，中组部下发的通知和各省区市组织部的相关文件，都规定了重点考察的内容以及相关工作要求。把“为什么提拔”讲清楚，既是回应公众关切、接受社会监督的必然要求，也是激励广大党员干部在疫情防控斗争中挺身而出的示范引领。

战疫之初，习近平总书记就强调，“各级党委要在这场严峻斗争的实践中考察识别干部”。实践证明，越是重大关头、关键时刻，越能锻炼一个干部、考验一个干部，也越能识别一个干部。按照党中央的部署要求，真正把好事办好，我们才能把对党的事业负责任、对人民群众有感情的干部选拔出来。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 05 版）