秉持科学态度、尊重科学规律、坚守科学认知、实施科学举措，让科学精神的阳光穿越疫情阴霾的笼罩，汇聚起战胜疫情的坚实力量

让尊重规律、崇尚科学成为一种习惯，让我们在科学的土壤里汲取经验和智慧，在自强的信念中凝聚勇气和力量

近段时间，中国科学技术馆上线的抗击新冠肺炎疫情网络专题展览“新的对决”，吸引了众多网友点击观看。从解码“看不见的敌人”，到讲解如何层层筑牢防线，一场有知识含量更有力量的展览，生动呈现了中国疫情防控以科学为武器护佑人民生命健康的实践。

疫情何以快速扩散？怎样有效防控？新冠肺炎疫情突如其来，令不少人产生了疑惑。“防控新冠肺炎疫情斗争有两条战线，一条是疫情防控第一线，另一条就是科研和物资生产，两条战线要相互配合、并肩作战。”在习近平总书记提出的“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”疫情防控工作十六字总要求中，科学防治是重要内容。在抗击新冠肺炎疫情这场同时间赛跑、与病魔较量的对决中，我们秉持科学态度、尊重科学规律、坚守科学认知、实施科学举措，让科学精神的阳光穿越疫情阴霾的笼罩，汇聚起战胜疫情的坚实力量。

“这是一个需要事实而不是恐惧的时刻，是需要科学而不是谣言的时刻”，世界卫生组织总干事谭德塞谈到疫情防控时这样表示。要战胜疫情，必须科学地防、科学地控、科学地治、科学地管。人们不会忘记，1月23日，武汉暂时关闭离汉通道，遏制病毒的扩散；从火神山医院到雷神山医院，我们以令世人惊叹的速度建设专门医院、改造方舱医院，解决收治病人难题；我们充分动员社区力量，构筑起联防联控的严密防线；我们普及防护知识、延长春节假期、安排错峰复工复产，尽最大努力保护每一个人的安全……从控制传染源、救治被感染者，到切断传播途径、保护易感人群，我们把握传染病防控规律，将科学精神、科学原则落实到疫情防控方方面面，迅速扭转了疫情扩散蔓延的严峻局面，赢得国际社会的称赞。

科学技术是人类同疾病较量的最有力武器，是战胜大灾大疫的决定性力量。疫情发生后，一系列应急科研攻关迅速展开，一场科学防治之战由此打响。从研究病毒来源和传播特点，到制定优化临床救治方案；从以创纪录短的时间甄别出病原体，到率先研制出核酸检测试剂；从一个多月内7次更新诊疗方案，到新冠疫苗开始进行临床实验；从科学分析疫情传播规律及影响因素，到运用大数据、人工智能等加强人员排查、监测……我们始终坚持向科学要方法、要答案，从而快速认识病毒发展的规律，让一项项科研成果加速涌现，为快速诊疗、科学救治赢得了宝贵的时间。

科学不仅是知识和技能，更是文化和精神。在战疫时刻，我们不仅需要科学技术提供强有力的武器，更需要科学精神涵养求真务实的态度。疫情期间，我们以一场场公开透明的新闻发布会，让真实有效的信息及时抵达；钟南山、李兰娟、张文宏等专家积极发声，让科学出场，用事实说话，分析疫情形势，有力增强了整个社会对疫情的防控意识；鉴于各地疫情发展态势不同，及时增强防控的针对性、科学性……客观认识疫情、科学防治疫情，根据疫情形势因时因势进行调整，让人们关切而不惊慌，相信而日益笃定。这背后是对科学精神的严格坚守，也是对人民生命负责的严谨态度。

疫情以一种特殊的方式，让我们更深入地认识科学、思考科学，也让我们更深刻体会到把握规律、崇尚科学的意义。对个人而言，养成良好的卫生习惯、形成合理的生活方式、涵养健康的心理素质，都离不开科学的助力。而对整个社会而言，卫生系统更健全，医疗事业更先进，科研攻关解难题，同样离不开科学的支撑。从国家实力的增强到国家治理的完善，都需要科学精神的高扬，都需要实事求是态度的彰显。让尊重规律、崇尚科学成为一种习惯，让我们在科学的土壤里汲取经验和智慧，在自强的信念中凝聚勇气和力量。

近日，三张不同颜色的卫星图片，让众多网友感叹“力量感满满”。红色，是中东部工业生产的热值；绿色，是正在不断复苏的耕地；金色，是武汉夜间不灭的灯火。三种颜色，展现着一个经历疫情考验后恢复发展活力的中国，一个蕴含着科学精神、科学力量而生机勃勃的中国。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 05 版）