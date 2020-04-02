3月24日上午8点半，武汉市公安局硚口区分局利济派出所举行了一场特殊的点名仪式。全所39名民警全部到岗。当所长点到“吴涌”时，全体警员一起大声回答：“到！”

两天前，连续奋战60天的民警吴涌，牺牲在抗疫工作岗位上，年仅51岁。

3月22日午后，利济派出所民警刘晓旭路过三楼寝室时，发现楼梯口的那一间门虚掩着。吴涌躺在床上，被子掉在地上。刘晓旭走进去询问：“老吴，你冷不冷啊？”没有回应。刘晓旭试着一摸，吴涌的手脚冰冷！

“快，叫救护车。”“赶紧做心肺复苏！”“老吴，你快醒醒！”同事们焦急的呼喊声没能唤回他。医生赶到，认真检查后摇了摇头，“他已经走了。”

“这7个日夜，他累坏了。”利济派出所所长祝志超悲痛地说。老吴和两名同事分管两个社区，但由于那两名同事都身患重病，实际上老吴成了“主心骨”。

3月16日，社区居民李某突发精神疾病出现幻觉，自称工资被偷，精神恍惚地来到楼顶平台上。吴涌接到报警赶来，灵机一动，去银行取了2000元现金，让物业人员扮作会计送到她面前，把李某劝下。接着，吴涌联系街道、区卫健委协调，把李某送进医院，不巧医院当天做消毒，次日才能接收住院。当晚，不放心的吴涌干脆在物业公司的值班室值守，嘱咐李某的女儿：“发现情况不对就给我打电话，千万别耽误了。”直到凌晨3点，他才回到所里寝室眯了一会儿。

3月17日一大早，吴涌又急匆匆地赶到社区。有人见他眼圈发黑、眼睑发红，劝他歇歇。“不能歇、不能歇，咱们赶紧把病人送去住院。”老吴带着李某前往医院办理入院手续，做核酸检测，楼上楼下跑得冒汗，返回派出所时已经天黑，饭点已过，只好泡了包方便面。“我们多一分辛苦，群众就多一分安宁。”吴涌说。

3月18日，他带着安保队员、协管员走进社区巡查。19日，社区收到300份爱心蔬菜。20日，政府发放的爱心鱼到了。共和社区在家的居民有641户，每家一条，要挨家挨户送。而小区里很多门栋没有电梯，上下全靠爬楼。吴涌跑了一趟又一趟。有居民劝他：“哎呀你也不年轻了，让小伙子们送呗。”吴涌说：“我怎么就不能送，要带头才行呢！”

3月22日，吴涌到卡点值守，碰到想违规外出的居民，他耐心地劝返。有居民到派出所报案，吴涌接到通知赶回派出所接待，忙完后可能觉得不适进了寝室休息，却再也没有醒来。

疫情发生以来，周一至周日、日夜连轴转是工作常态。“3月21日吴涌从家中走时，说的最后一句话就是，我走了。我还没来得及回答，他就关门走了。没想到这竟是永别。”吴涌的妻子刘小琳泣不成声。

吴涌的母亲不幸感染新冠肺炎，并确诊为重症，住进武汉市四医院。坚守岗位的他没法专门照顾母亲，便嘱咐在该院当医生的小弟弟吴波多多用心。老人出院后，他每天打两个电话报平安，哄老人开心。

“母亲还不知道大哥已经走了。为了怕她看到新闻，我把家里的网线都拔了。”吴波流着眼泪说。大弟弟吴涛说，每年的年饭都是就大哥的时间方便，今年因抗击疫情，没有吃成，前段时间还商量着“五一”全家补上这顿饭，谁知这竟成了永远的遗憾。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 04 版）