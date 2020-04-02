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赵克志在全国禁毒工作电视电话会议上强调

整治突出毒品问题 提升毒品治理能力

2020年04月02日08:49 来源：人民网－人民日报

人民网北京4月1日电  （记者张璁）国务委员、国家禁毒委员会主任赵克志1日在全国禁毒工作电视电话会议上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，切实把禁毒斗争各项措施抓实抓细抓落地，坚决整治突出毒品问题，着力推进毒品治理体系和治理能力现代化，不断夺取新时代禁毒人民战争新胜利，为全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境。

赵克志在充分肯定去年禁毒工作取得的成绩，深入分析当前面临的形势后要求，要扎实抓好今年禁毒各项重点工作，坚决打好整治突出毒品问题攻坚战。深入开展“净边”专项行动，坚决遏制境外毒品渗透入境。加强对吸毒人员的排查摸底和收治收戒，深入推进制毒物品清理整顿。落实重点治理措施，大力整治毒品问题严重地区、涉毒黑恶势力和贫困地区涉毒问题。抓好禁毒示范创建活动，努力打造一批全国禁毒工作示范城市。要加快推进毒品治理体系建设，不断提升毒品治理能力，努力走出一条具有中国特色的毒品问题治理之路。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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