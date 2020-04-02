在抗击疫情的战场上，有一群特殊的战士——驰援武汉的445名新闻工作者。疫情发生后，他们主动请缨、奔赴一线，与湖北和武汉媒体同行并肩作战，一次次深入医院、方舱、重症病房，舍生忘死记录下无数个惊心动魄的现场，采写出一大批感人肺腑的报道，充分发挥了强信心、暖人心、聚民心的重要作用。他们是一群英勇的记者，也是一群无畏的战士。

在和平年代，冒着生命危险采访，这样的经历对记者来说非同寻常。在经历生与死的考验之后，大家对于新闻舆论工作，对于记者这个职业，无疑有了更多更深的体会和思考。

问过一位多次深入重症监护病房采访的“90后”同事怕不怕，他说“上了战场就忘记了害怕”。采访过武汉金银潭医院院长张定宇的一位同行说，从这位患渐冻症的硬汉身上“看到了英雄的模样”。和众多摄影师一起为4.2万多名驰援湖北的医护人员拍摄肖像的同事说，4.2万多次拍摄，4.2万多次感动，眼泪一次次打湿了口罩……

每一天，记者们都在见证、记录和讲述这场史无前例的战役，而这个战场以及战场上的所有人，也给了记者们太多的感动和感悟，这是一笔宝贵的人生财富，也会照亮今后的人生道路。

习近平总书记指出，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。抗击疫情的战场，正是增强“四力”的实战课堂。

在抗疫报道中，有项工作特别引人关注：在疫情暴发、整个武汉医院“一床难求”的危急时刻，前方记者一起行动，帮忙收集“四类人员”（确诊患者、疑似患者、密切接触者和无法排除感染可能的发热患者）信息。中央指导组及时批转湖北省、武汉市，要求迅速核实解决。人民日报为此发起全媒体行动，通过网络平台广泛征集求助信息。求助平台推出之后很快刷屏，每天收集到大量的求助信息和问题线索。也正是这样一个求助平台，开辟了生命救援的绿色通道，助力查清“四类人员”信息，有力推动了“应收尽收，刻不容缓”落实落地，数千名患者得到了及时救治。有关方面认为，这项工作为疫情防控提供了一手资料和决策依据，发挥了“不可替代的重要作用”。

在抗击疫情的战场上，所有人都是战士，是战士就要冲锋，就要救人，新闻工作者也不例外。提供一条有效的求助信息，就能挽救一条生命，其意义和价值是任何一篇报道都无法比拟的。开通这个网络求助平台，是全媒体时代新闻舆论工作的一个创举，凸显了新闻舆论工作的职责使命，为其赋予了更多内涵。

“太及时了！”“功德无量的大好事！”“这就是一条生命通道！”……很多网民这样留言。“得知求助的患者顺利入院的消息，比什么都高兴。这个时候，救命比什么都重要！”前方同事这样说。一位参与收集求助信息的同事说：“他们是陌生人，但也是我们的亲人！”无论什么时候，我们都要秉持这样一种对人民群众的真挚感情。

疫情防控是一场大战，也是一场大考。对新闻工作者来说，这场大考考出了什么？考出了政治素质，考出了业务水平，也考出了与人民群众的感情；考出了传播力，考出了战斗力，也考出了与人民群众的共情力！

上连党心，下接民心——作为新闻工作者，就要始终当好党和政府与人民群众的桥梁和纽带。

人民至上，生命至上——作为新闻工作者，就要始终把人民放在心中最高位置。

在抗疫的主战场践行“四力”，这是一份弥足珍贵的经历；永远与人民共情，这是新闻工作者一生的坚守。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 04 版）