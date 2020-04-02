出京扫墓人员返京需居家隔离14天

昨日下午，市政府副秘书长陈蓓在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，就清明期间的扫墓与出行问题回答记者提问时表示，清明期间出京旅行返回以后，相关的人员必须落实居家隔离14天的相关措施要求。

据了解，近期，部分市民对清明期间出京扫墓、旅行，返回以后执行什么政策比较关心。陈蓓指出，鉴于北京疫情防控仍然面临着严峻复杂的局面，面临着外防输入，内防反弹的双重压力，“因此，北京防控的各方面措施一点都不能松懈，同时我们必须从严、从实落实各方面的防控要求。”陈蓓强调，清明期间出京返回以后，相关的人员必须还需要落实居家隔离14天的相关措施要求。也提示大家，疫情还远未过去，切不可有任何麻痹的思想。

陈蓓建议，暂缓远行、暂缓不必要的流动，少出门、不串门、不聚会、不聚集、不聚餐。同时，她指出，为了减少清明期间人员流动、人员聚集可能带来的交叉感染的风险，北京和各地也都推出了绿色、低碳、文明的祭扫方式，建议广大市民朋友可以通过网络祭奠，通过分散式的、居家的、追思的方式，也可以通过预约、代办祭扫等方式来寄托对亲人的哀思。

文/本报记者 解丽 刘洋

重点

外地患者来京就医须居家或集中隔离14天

跨省就医会增加传染风险，北京对外地患者来京就医会采取哪些措施？在昨日的发布会上，市卫生健康委员会新闻发言人高小俊指出，按北京市现行的疫情防控要求，返京人员和来京人员均需居家或集中隔离14天。

高小俊指出，在疫情防控期间，跨省就医流动会增加传染风险。按北京市现行的疫情防控要求，返京人员和来京人员均需居家或集中隔离14天。

高小俊明确，为适应外地患者就医需求，本市各医疗机构充分应用信息化手段，加强互联网+医疗服务，通过互联网技术和各类平台，可为外地医疗机构和患者提供必要的远程会诊和医疗支持服务，方便患者在当地就近解决问题。同时，北京医学会搭建了北京市新冠肺炎线上医生咨询平台，组织呼吸内科、感染、急诊医学等多个重点专科的1000余名医生开展24小时在线服务，通过图文、音视频等方式为全国各地患者提供免费咨询，并面向海外服务。该平台还链接了多个互联网健康服务平台，有需要者可进行比选。

高小俊强调，建议京外患者在疫情防控期间优先选择在当地就近就医，减少往返路途中的感染风险。对当地救治能力欠缺且需尽快治疗的患者，建议可通过当地医院与北京有关医院联系，通过远程医疗方式为患者进行会诊，然后决定进一步治疗方案。

清华大学研发疫苗5月底进入动物试验阶段

在昨天的发布会上，清华大学科研院副院长邓宁介绍，清华大学于2月2日启动了第一批8项抗疫应急项目，其中包括程京院士的核酸检测试技术、张林琦教授的疫苗、单克隆抗体药物以及董家鸿院士牵头的 “清华COVID-19智能防控系统”。结合疫情发展情况，学校于3月18日批准了第二批7项抗疫应急项目。

目前，部分成果已经成功应用到抗疫一线。程京院士团队研发的核酸试剂盒在1.5小时内可以对包括新冠病毒在内的6种呼吸道病毒进行检测，已经具备2万人份/每天的产能，并于2月26日捐赠给武汉抗疫4家医院核酸试剂盒共计1.2万人份。

林波荣教授团队研发的“高精度室内环境在线监测和预警系统”用于监测重点诊疗空间的环境安全，已经成功在火神山医院、雷神山医院和5个方舱医院部署200套，进行环境安全的监测和预警。

另外，张林琦团队研发的拥有自主知识产权病毒载体的腺病毒疫苗和mRNA单克隆抗体药物取得重要进展。已成功分离出200余株具有高效中和能力的抗新冠病毒单克隆抗体及其编码基因。目前，团队已启动了与腾盛博药、药明康德的联合攻关，打通了研发、试验、生产的全链条，5月底疫苗和抗体药物均可进入动物安全性和有效性试验阶段。

本组文/本报记者 解丽 刘洋

发布

本市连续8天

无新增本地确诊病例

3月31日0时至4月1日12时，北京既无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例，也无新增报告本地确诊病例，实现双零增长。自3月24日以来，北京已连续8天无新增报告本地确诊病例。

截至4月1日12时，累计报告境外输入确诊病例164例，治愈出院病例20例，在院治疗144例；累计报告本地确诊病例416例，治愈出院病例398例，在院治疗10例，治愈出院率95.7%。境外输入确诊病例和本地确诊病例在院治疗共154例。

公共交通客运量

仅为去年同期三成

市交通委员会副主任、新闻发言人容军介绍，目前公共交通对满载率仍有严格控制，客运量仅为去年同期的三成；小汽车出行量增长相对较多，3月30日全天上路小客车总量达到293万辆，为去年同期的74%，道路网运行压力逐渐增大。文/本报记者 解丽 刘洋