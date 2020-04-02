抗击疫情应充分考虑性别差异

近日，一些反映境外疫情女性困境与呼声的视频、图片在网上大量出现，引发广泛关注。联合国妇女署建议，政府部门、私营机构和捐助者在规划抗疫行动时，应确保获得按性别分列的数据，充分考虑性别观点，积极将性别问题专门知识纳入应对小组，并将性别视角纳入应对计划和预算资源。（4月1日《中国妇女报》）

一位以色列妈妈暴躁吐槽网课：“新冠病毒没要我的命，网课先要我命了。”她有4个孩子，要在家同时上网课，只有两台电脑……一位美国妈妈面对空荡荡的婴儿用品货架感到无能为力：“纸尿裤都被抢光了，我该怎么办？”一位法国女收银员含泪坦言害怕感染新冠病毒，怕把病毒带回家……这些事情虽然发生在国外，但不少国人仍然感同身受，相似的经历和遭遇曾经或继续困扰着我们一些人，尤其困扰着国内的不少女性。

不得不说，在应对疫情过程中，性别差异往往容易被忽视。比如，女性卫生用品一度成为抗疫一线医务人员被遗忘的刚需，她们的物资紧缺要比男性医务人员多出几样，但当有爱心人士向某地医疗机构捐赠这些物资时，居然有医院认为用不上而未予接受。由于参与一线抗疫的医务人员当中女性占多数，她们特殊的物资需求本不该被忘记，但最初真的忘记了，说明在保护女性方面，的确存在较大的提升空间。

与显性需求相比，女性隐性的困难则更容易被忽视。比如，承担子女家庭教育任务的，女性所占比例要远高于男性，孩子在家上网课，妈妈们承受的压力更大。此外，孕产期女性在疫情期间更难获得保健服务，而产妇除了要担心自身感染外，还要为母婴传播风险和婴儿的健康感到担心。这些都是疫情对于女性特有的威胁，在应对疫情时，若没有充分考虑到性别差异，女性付出的代价就会更大。

在女性权益保护方面，也同样存在需要引起高度重视的特殊情况。疫情导致企业面临更大的压力，降薪甚至裁员等现象在所难免，而女性职工在平时就容易受到歧视，在此特殊时期，就更需要维护自身权益。在复工防疫方面，由于孕产妇对于防护有更高要求，企业或许不愿意为她们提供特殊的防护，甚至反而因嫌麻烦，不愿意她们返岗复工，等等。

女性不仅面临疫情带来的更大影响，而且还面临其他许多非直接影响，不仅当前要付出更大代价，在将来较长一段时间内仍可能如此。应对疫情理应充分考虑性别差异，在身体、心理、权益保护等方面单独制定措施，降低疫情对女性造成的直接或间接影响，如此精细化管理，既是出于对女性的呵护，也是她们应该得到的基本保障。

只有充分考虑女性在应对疫情中的特殊情况，正视她们的特殊困难和需求，才能在抗击疫情过程中为女性提供特殊的关照，特别要为那些在抗疫相关领域发挥重要作用的女性解除后顾之忧。这也是我们打赢疫情防控阻击战必须具备的一个重要条件。