兼顾工作和孩子学业 超七成受访中小学生家长感到吃力

近期，很多学生一直处于居家学习的模式中。家长们在扮演父母角色的同时，还要承担起“临时教师”的责任。不少上班族家长既得忙工作，又得陪伴、督促孩子学习，感到压力更大。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2757名中小学生家长进行的一项调查显示，这段时间兼顾工作和孩子学业，72.7%的受访家长表示吃力，小学生家长尤其感到吃力。为了做好平衡，54.5%的受访家长会提前把第二天的时间规划好。谈到这段时间的收获，74.6%的受访家长表示对孩子的日常学习有了更多了解。

兼顾工作和孩子学业，72.7%受访家长表示吃力

自由职业者梁秋（化名）有两个上小学的儿子。最近，她每天至少花5个小时监督两个孩子学习。“孩子还小，得陪着他们上网课。有些课还需要录视频，课后还得辅导。有次我给弟弟讲一个新知识点用了两个多小时，他还是不会，我都要崩溃了。最近每天都感觉过得非常紧张”。

萧雅婧（化名）来自江苏常州，儿子也在上小学，她向记者介绍，孩子的体能课、美术课等，每天都需要拍视频、剪辑视频来“打卡”，加上辅导和备课，萧雅婧每天得在孩子学习上花4个小时。

家长们每天需要花多长时间陪伴孩子学习？调查显示，1小时以内的占5.0%，1-2小时的占30.6%，2-3小时的占43.1%，3-5小时的占15.1%，5小时以上的占6.2%。

梁秋说，她的两个孩子一个数学差，另一个英语、语文差，这更加重了她辅导功课的难度，“要照顾俩孩子不同年级、不同学科的学习情况，要做更多准备，还得不断切换辅导的方式”。

梁秋说，现在工作上的事，她都是见缝插针地处理，经常到晚上孩子们睡了，她还要继续工作，与客户对接。“我最近明显感觉腰椎不舒服，嗓子也干燥肿痛”。

河北唐山市民周媛（化名）的女儿读初中。因为工作忙，还要监督孩子学习，周媛感到非常吃力。“孩子爸爸工作比我还忙，孩子的学习基本都是我管。比如孩子平时做数学题、物理题，遇到困难，我就得给讲。很多知识点，为了能给她讲得更全面，会去查很多资料”。

调查显示，兼顾工作和孩子学业，72.7%的受访家长表示吃力，其中16.8%感到非常吃力。交互分析显示，小学生家长尤其感到吃力（73.4%），其次是初中生家长（70.7%）。

西南大学教育学部副教授石隆伟表示，突如其来的疫情，打乱了人们的正常生活秩序，让教师、学生、家长都感到不适应，这既在考验老师的信息技术素养，也考验学生的自律、自主学习能力，更对家长平衡职场与子女教育提出了考验。

石隆伟认为，作为家长，要学会以平和、乐观、耐心的心态积极应对这些临时状况，孩子们才能在特殊时期保持健康向上的心态。“若家长在孩子面前不断抱怨，孩子也必将出现负面情绪，甚至抵触学习”。

54.5%受访家长会提前把第二天的时间规划好

梁秋动员了丈夫和自己一起辅导孩子学习，感到轻松了不少。“比如我给弟弟讲功课，爸爸就带哥哥去看美术、英语视频。我还给孩子报了线上辅导课，能实现师生互动、在线辅导、及时答疑，我还挺放心的，压力减轻不少”。

疫情期间，周媛和父母住在一起，“现在我们家主要是两位老人负责做一日三餐，这样我能有更多时间辅导孩子学习。我也在培养孩子的自主学习能力，现在她能安排好自己的学习任务，我负责提建议帮她调整就行”。

萧雅婧说，她现在每天晚上都要把孩子第二天学的东西看一遍，对于孩子可能存在疑问的、重要的知识点，她会标记，查找资料。“有时觉得太累了，就在家长群里跟大家说说，互相分享经验，可以获得不少安慰”。

石隆伟认为，这段时间，家长与各方保持有效沟通非常必要。“第一，家长在学习指导上，并非专业人士，要及时向老师反馈孩子学习情况，并就自己的困惑与老师交流，获得指导孩子的正确方法；第二，主动与其他家长沟通，相互借鉴；第三，主动与孩子沟通，充分了解孩子内心想法，正确引导孩子”。

石隆伟表示，通过这一系列沟通，家长能够及时了解和解决孩子在学习、生活、心理等各方面的问题，找到更好的教育方法，做好孩子的陪伴者与引路人，促进孩子健康快乐成长。

调查显示，为了能够更好地兼顾孩子学习与工作，54.5%的受访家长会提前把第二天的时间规划好，52.8%的受访家长会抽空查资料，提前准备。其他做法还有：给孩子制订“课表”（47.1%），培养孩子自主能力（44.4%），让长辈帮忙（36.4%）等。

74.6%受访家长最近对孩子的日常学习有了更多了解

“这段时间辅导孩子功课，让我更加体会到了老师的不易。我带两个娃都很累，老师们每天要面对班上几十个、学习进度不同的孩子，更费心思。”梁秋说，最近集中陪孩子练习英语口语、看英语视频，她的口语也得到了锻炼。“另外，我之前一直不能接受孩子某些科目成绩差，最近反而看开了。我接受孩子是有差异的，作为家长要心态平和，尽力即可”。

萧雅婧认为，这次疫情把教室“搬”到了家里，让她难得有机会近距离了解儿子的日常学习状况，“我能及时看到他不好的学习习惯，比如咬笔头、坐姿不正等，及时帮他纠正。而且，男孩子一般比较爱玩儿，我借着这次的机会，跟他讲了合理使用网络的重要性，帮助他做到健康、适度上网”。

“通过这段时间给孩子辅导功课，我了解到了她学习方面的薄弱之处，接下来我会有针对性地给她重点辅导。”周媛表示，她会有意培养孩子自我规划、自我监督的能力，效果很好，“我跟她说，自己学习更考验自控力。现在我即使去单位上班，也放心了，孩子自己会在家认真学习”。

最近陪伴孩子学习，家长们有什么收获？调查中，74.6%的受访家长表示最近对孩子的日常学习有了更多了解，58.5%的受访家长感觉有了更多机会指导孩子正确使用网络，54.4%的受访家长尝试与孩子进行有效平等的沟通，47.9%的受访家长感觉有了培养孩子自我管理能力的机会。

石隆伟表示，居家防疫时期，很多家长全天与小孩相处，全面辅导孩子的功课与学习，这有利于增进亲子交流。家长能够较系统地了解孩子的学习态度、学习能力、学习方法等，对孩子学习自觉性、兴趣、想象力、逻辑思维能力、自我解决问题的能力等，能够集中深入了解，并且进行针对性的培养，“这些正是中小学阶段孩子们所需要培养与发展的能力，是他们未来学习和发展的基石”。

受访家长中，孩子读小学1-3年级的占39.5%，读小学4-6年级的占41.6%，读初中的占14.4%，读高中的占4.5%。生活在一线城市的受访家长占28.1%，二线城市的占47.7%，三四线城市的占19.3%，城镇或县城的占4.4%，农村的占0.5%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报