教育部牵头完善全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制

近日，为深入贯彻习近平总书记关于我国学生近视问题的重要指示，贯彻落实教育部等八部门联合印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求，进一步健全全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制，根据工作需要，教育部发函商请科技部、医保局、共青团中央、全国妇联、民政部、中科院等6个部门加入联席会议机制，6个部门均回函确认加入，合力推进综合防控儿童青少年近视。联席会议机制成员单位由教育部、中央宣传部、卫生健康委、体育总局、财政部、人力资源社会保障部、市场监管总局、广电总局、中医药局等9个部门增至15个部门。

联席会议机制依据工作职责和议事规则，领导全国综合防控儿童青少年近视工作，研究决定近视防控工作宏观指导、统筹协调、综合管理、重大政策调查研究和督促检查等事项。联席会议是全国综合防控儿童青少年近视工作的协调、议事和决策机构，教育部主要负责人担任召集人，教育部、卫生健康委负责人担任副召集人。联席会议办公室设在教育部体育卫生与艺术教育司。