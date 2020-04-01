本土疫情基本阻断，要格外关注无症状感染者

3月30日，上海东方明珠、金茂大厦、上海海昌海洋公园等多个景点重新临时关闭。此外，部分地区复工的KTV等营业场所也被叫停。国家文旅部3月28日向全国发布紧急通知要求，所有复工的娱乐场所都要暂时关停，包括KTV、网吧、电影院等。

一些场所在开放后又进入关闭状态，令一些公众表示担忧，甚至困惑“小区隔离、跨省隔离”的状态会不会重演。科技日报记者就此采访了相关专家解疑释惑。

因无症状感染者存在，人口密度成开放关键尺度

3月31日，国新办新闻发布会上，中央指导组表示，以武汉为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断。

我国疫情向好大局已定，为什么很多场所还不能开放？

美国堪萨斯大学医学院教授董亚峰认为，病毒传染的程度和速率由携带病毒的人数和人群密度来决定。如果没有携带病毒的人群，那再高的人口密度也是安全的，就像平常。但疫情期间，难以百分百确定周边是否有病毒携带者，因此人群密度就是一个病毒传染的关键因素。在这种情况下，开放性越大或人口密度越低，病毒传播或扩散的可能性越低，健康人的感染可能越低；而开放性越低、人口密度越大，则相反，健康人的感染可能越高。

“当下，由于新冠病毒存在无症状感染者，而无症状感染者是潜在的一个传染源。在进行必要的人口流动的情况下，难以对病毒携带者进行判断。”董亚峰说，因此对于场所开放与否的判断必须掌握人口密度这一关键尺度。

为什么要格外关注新冠病毒无症状感染者？

3月31日，国家卫健委官方公众号“健康中国”明确新冠病毒无症状感染者存在传染性。

新冠病毒并不是人类遭遇的第一种病毒，但并不是所有的病毒感染都需要如此防护，最典型的是流感病毒，为什么新冠病毒要格外关注无症状感染者的存在呢？

“新冠病毒的R0值偏高，这个值决定了一种病毒的传染性。”董亚峰解释，R0值又称基本传染数，是指平均每个感染者会把疾病传染给其他多少人。

他解释，最常见流感的R0值是1.5，非洲流行过的埃博拉病毒R0值是2.0，SARS病毒R0值是3.5，而这次新冠病毒R0值是3.6—4.0，目前的数据提示新冠病毒的传染性要强于上述病毒。这意味着，相较于其他病毒感染，新冠病毒更容易在人类中有更强大的传播力，因此对于新冠病毒无症状感染者的存在要格外关注。

现行检测不能“全覆盖”，发现无症状感染者还靠主动

据介绍，目前主要通过4种途径发现无症状感染者，包括密接人员的主动检测、聚集性疫情调查中的主动检测、传染源追踪过程中暴露人群的检测以及境外重点地区的检测。

但由于部分无症状感染者始终无症状，实际防控工作中无法主动发现和隔离无症状感染者。

“有些无症状，有时是因为病人不太敏感，实际症状有时候是轻微的。”中央指导组专家、中国工程院院士张伯礼认为，公众应该对这些症状有所警惕，综合过往经历，如果有接触史等，应自觉到相关机构进行核酸检测，进行规范治疗。治疗方面，有轻微症状者应和有症状一样对待，如果吃一些中药，效果往往很好，转阴的时间也很快。

另一位专家表示，应该给无症状感染者营造“主动”的环境，例如舆论氛围、检测便利性等，他解释，“可以考虑让公众在药店就可以买到新冠病毒检测试纸。这样可以让公众更便捷地进行病毒检测，也不泄露隐私。在国外已经有这类产品上市。”

秒级反应全国联网系统，比病毒传播“跑得快”

“理论上讲，无症状感染者的存在是影响复工的。但如果能做好确诊病例的及时发现和隔离，是完全可以放心复工复产的。”董亚峰说。

根据卫健委相关防控要求：各级各类医疗卫生机构发现无症状感染者，应于2小时内进行网络直报。县（区）级疾控机构接到无症状感染者报告后，24小时内完成个案调查，并及时进行密切接触者登记，将个案调查表或调查报告及时通过传染病报告管理信息系统进行上报。

“如果将上述的系统进行信息化的改革，让大数据系统实现自动化管理，还可以做到更快。”董亚峰建议，现有的健康码系统应充分利用，如果能通过部门间的合作，打破数据壁垒，将公众的出行记录数据库、个人健康状况数据库、病毒检验中心数据库、就医医院数据库、隔离场所数据库等全国联网，由统一的中心数据库进行自动化管理，秒级响应。即使发现新的无症状感染者，由于消除了信息不对称，也能以最快的速度隔离病人和密切接触者，将会在与病毒传播“竞速”的比赛中更胜一筹。（本报记者 张佳星）