村妇联主席变身“主播”带“活”农产品

“我们棪树村枇杷果大且柔软多汁，风味浓、香气足，营养丰富……”近日，在“e上云霄·战疫助农”线上枇杷节活动中，福建省漳州市云霄县和平乡棪树村妇联主席吴素华变身“主播”，在网上直播推广销售家乡枇杷。之前因疫情滞销的枇杷，经过她的直播带货，一下子变成了抢手货。村民们都亲切地称吴素华为“枇杷姐姐”。

和平乡棪树村是省级扶贫开发重点村，建档立卡贫困户19户54人，枇杷是整个村的主产业。今年受疫情影响，云霄枇杷线下销售遇阻，果农忧心忡忡。吴素华和村干部们急在心里，积极谋划脱贫计策，打通滞销农产品出路。“枇杷姐姐”通过发展线上销售，既缓解了疫情期间农产品滞销问题，又帮果农拓宽了脱贫致富的路子。

组织电商培训送枇杷“出村”

“我参加过电商培训，我们可以引导村民开启线上销售模式。”吴素华说，现在已经步入“互联网+”时代，我们的枇杷也可以利用“线上+线下”相结合的模式进行销售。想到思路后，吴素华立即行动起来，利用自己所学的电商知识，对村里的年轻人进行培训，鼓励他们用网店、直播等线上平台销售家乡的农特产品。

为提高村民的积极性，吴素华还和村“两委”入户宣传线上销售知识，及时解答村民疑问，打消村民顾虑。入户走访过程中，她还将村里的枇杷产量做了详细的调查了解，以做到心里有“数”。

鼓励农户尝试“无接触收购”

在疫情防控关键时期，为减少群众集聚又不耽误果实采收，吴素华学习借鉴服务业兴起的“无接触配送”，让村民将枇杷采摘好，在家里预先称重装箱，将姓名、电话和箱重写在箱子上，每户家庭派一名代表将包装好的枇杷送到固定的收购点，做到“无接触收购”。

为确保产品质量，吴素华手把手教村民包装枇杷的方法、果实分级挑选，以保证线上客户能收到鲜美质高的枇杷。网销火热开展的同时，吴素华还积极寻找外地客商，拓宽线下销售渠道，她力邀收购商提前进村观察隔离，并提供日常食宿、包装工人、物流运输等便利，保障枇杷销路通畅。 “收购商定点隔离，村‘两委’轮流给他们测量体温，并提供生活帮助。”吴素华说，农户把枇杷拿到固定点，自助通过微信扫码付款，全村3个收购点，一天的收购量能达到6000斤。

首当“主播”为家乡枇杷代言

云霄县举办“e上云霄·战疫助农”线上枇杷节，以“直播带货”等形式，使云霄枇杷的线上销售“火力全开”。吴素华抓住机遇亲自转战网销，为当地枇杷代言，成了“网红”。

在她的影响下，各部门也纷纷下沉到棪树村精准对接服务，扶持果农，尤其为建档立卡贫困户在网店、直播等提供帮助，拓展“一户一店一码”覆盖面，培育挖掘本土农村电商新生力量。正是有了这波枇杷网销热的加持，村里贫困户不仅没因疫情返贫，且收入不减反增，战“疫”助农有了明显成效。

“本以为受疫情影响，枇杷价格会不好，我们都很担忧。没想到，在素华的帮助下，我家今年的收入比往年增加了两万多元。”建档立卡贫困户吴元掩盖不住内心的喜悦。

“幸福是奋斗出来的！我要带着乡亲们把枇杷产品卖得更多、卖得更远。”对于带领村民脱贫致富，吴素华充满信心。（记者 吴军华□ 戴笋仔 李菁雯）