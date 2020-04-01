全国公安机关已侦办制售假劣涉疫情防护物资案1095起

公安部3月30日在京召开全国公安机关视频会议，就进一步依法严厉打击制售假劣涉疫情物资违法犯罪工作进行再部署。截至目前，全国公安机关共侦办各类制售假劣涉疫情防护物资案件1095起，捣毁犯罪窝点830个，查扣涉案口罩4840万只及一批医用酒精、消毒液等物资。

公安部党委委员、反恐专员刘跃进表示，要充分认识打击制售假劣涉疫情物资违法犯罪的重要性和紧迫性，坚持专群结合、网上网下结合，紧盯各类涉疫情物资和生产、运输、销售等重点环节，充分发挥职能优势，主动开展线索排查研判，切实提升精准打击能力。要始终坚持“打团伙、端窝点、摧网络、断链条、追流向”，强化侦查打击和案件侦办，加大打击力度。刘跃进强调，要突出打击重点，继续严厉打击制售假劣口罩、防护服、卫生消毒用品等防护物资犯罪，最大力度解决人民群众最关切、最担忧的焦点问题。

（中青报·中青网记者 何春中）