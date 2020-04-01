武汉火车站，志愿者打出“你们是新时代最可爱的人”的横幅，向抗疫英雄致敬。

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治愈患者祝先生第一次看到救治他的湖南中南大学湘雅二院医护人员的面孔，激动不已。

本报记者 李 舸摄

武汉天河机场，浙江医疗队队员安慰临别时落泪的队友。

本报记者 张武军摄

本报北京3月31日电 （记者李舸、赵展慧、张武军）31日，支援湖北医疗队的7000余名队员，从武汉天河机场和武汉火车站出发返回家乡。这也是自3月17日支援湖北医疗队开始有序撤离以来，返程人数最多的一天。有些治愈患者得知消息，赶来为救治他们的医护人员送行。无法到场的患者也通过视频通话表达不舍之情。

根据国务院联防联控机制要求，民航局31日协调11家国内航空公司组织51架包机，将医疗队接运回各省（区、市），这是截至目前民航执行的最大规模医疗队撤离任务。3月17日—31日，民航共执行235架次医疗队撤离重大航空运输保障任务，接运3.2万余名医护人员返程。

在武汉天河机场，民警、志愿者、工作人员纷纷向医疗队员道谢、祝福，医疗队队员也在临别前合影留念，依依不舍这座英雄的城市。

《 人民日报 》（ 2020年04月01日 03 版）