回家了！北京援鄂医疗队昨日抵京

昨天下午，北京市援鄂医疗队在完成各项医疗救治任务后回到北京。市委书记蔡奇，市委副书记、市长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林到首都国际机场迎接，欢迎抗疫英雄们回家。

自1月27日紧急受命驰援武汉以来，医疗队在武汉协和医院西院区连续奋战65天，以昂扬的斗志、奋发的精神，承担三个病区150张病床的患者救治任务，累计收治患者345人，重症、危重症占88%，一战到底、全胜而归，向英雄的武汉人民交出了一份满意的答卷。

蔡奇代表市委、市人大、市政府、市政协和全市人民，向医疗队全体成员表示崇高敬意和衷心感谢，并为他们授予“2020年北京市模范集体”称号。蔡奇说，今天首都人民以最隆重的方式迎接英雄归来。难忘1月27日的那天晚上，我们在这里为大家送行，望着你们一个个登上飞机的背影，望着你们手中的党旗和医疗队队旗，我们百感交集，心情难以平复，为你们每个人祈福，期待着你们在武汉保卫战、湖北保卫战中立下战功，期待着你们平安归来。白衣执甲，逆行出征，今朝凯旋，荣耀京华！

蔡奇说，你们响应党中央号召，星夜驰援湖北，用最美逆行彰显了医者仁心。你们始终奋战在抗击疫情的最前沿，以精湛的医术筑起了一道“让死神也望而却步”的生命防线，圆满完成了党和人民赋予的神圣使命，展示了首都医护人员良好的精神风貌。在你们精心救治下，217名患者康复出院，这是你们用生命浇灌出的人间奇迹。你们不愧是新时代最美的天使、最无畏的战士、最可敬的英雄，你们的赫赫战功必将被历史铭记，首都人民为你们自豪，以你们为荣！

蔡奇说，你们鏖战湖北的日日夜夜，首都人民时时刻刻都在牵挂，大家敬佩感动不已。你们回来后要好好休养，各级相关部门做好服务保障。北京的疫情防控工作，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全市人民众志成城、团结奋斗，取得了重要阶段性成效。当前防范境外疫情输入已成为重要的任务。我们将按照“外防输入、内防反弹”的策略，更加严格、更加缜密、更加精细落实好各项防控措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。希望大家珍惜这次一生难忘的战斗经历，总结宝贵经验，为守护人民生命健康再立新功、再创佳绩！

北京市援鄂医疗队领队刘立飞介绍了医疗队在鄂工作情况。北京同仁医院急诊科主管护师马磊代表医护人员发言，她说，疫情就是命令，防控就是责任。集结号吹响，我们带着责任和使命，带着感情和热情，主动请缨、逆行出征、奔赴湖北，与武汉人民肩并肩战斗。我们更加深切地体会到，在抗击灾难中党的伟大、祖国的伟大、人民的伟大。人生能有几回搏，誓把生命许家国。我们将继续勇往直前，无怨无悔，为首都争光，为市民护航。

援鄂医疗队航班于14时40分许到达首都国际机场，在滑行中“过水门”，享受民航界最高礼遇。停机坪上，“向新时代最可爱的人致敬”等横幅海报，向医疗队表达敬意。迎接仪式结束后，14辆车头披挂着红花的大巴车载着医疗队队员，在雄壮的乐曲声中，在亲人同事的欢呼声中，缓缓驶离机场。

文/祁梦竹 范俊生

内存

北京援鄂医疗队在武汉连续奋战65天

昨天下午14时40分许，北京市援鄂医疗队乘坐的航班在首都国际机场降落。在武汉协和医院西院区连续奋战了65天后，北京援鄂医疗队138名队员圆满结束了支援任务，平安抵京。65天时间里，队员们共承担三个病区150张病床重型患者救治任务，累计收治患者345人，实现了打胜仗、零感染的目标。北京援鄂医疗队荣获全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体、两名队员荣获先进个人。

据北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，北京援鄂医疗队由市卫生健康委、市医管中心和13家市属医院138名队员组成。为真实记录医疗队救治情况，加强武汉与首都人民的联系，市委宣传部选派1名干部带12名记者随队同行。

为尽快投入抗“疫”战斗，医疗队迅速集结，奔赴武汉并投入工作。接到出发命令，1月27日当天即完成组队并携带大批物资装备到达武汉；第2天完成人员分工、物资分发、操作流程、院感防控等各项准备，开始收治患者；第3天，克服难以想象的困难，迅速开设了第2个病区，以规范高效的工作状态，成为武汉协和医院西院区的中坚战斗力量；第12天，北京援鄂医疗队分管病区内的第一位临床诊断患者出院；第13天，北京援鄂医疗队中的北京朝阳医院队员和远在北京的同事进行了5G视频会议；3月21日，随着当天8位患者出院，北京医疗队负责病区的患者数已不及峰值时的一半，3个病区也合并为2个。在临行前最后一天，医疗队员们还在防护服上写上“站好最后一班岗”。

昨天上午，北京援鄂医疗队启程前，武汉协和医院西院区为队员们准备了特殊的欢送仪式。在离开驻地前，全体医护人员合唱《歌唱祖国》，不少队员热泪盈眶，场面令人动容。在医疗队员们前往武汉天河国际机场途中，许多武汉市民自发走上街头，高举鲜花、气球，向医疗队挥手作别。武汉市民在送别现场举着五星红旗，高呼“感谢北京，向您致敬！”沿途车辆停车让道，司机鸣长笛向其致谢。

昨日，41岁的高龄产妇康复患者刘女士特地前往送别现场，孩子刚出生她便被确诊了新冠肺炎。经过北京市援鄂医疗队全力救治，3月14日刘女士康复出院。昨日，她在欢送现场非常激动，“我要录下来回去让我的宝宝看看，他们就是我们全家的恩人！”

登上飞机前，138名队员都拿到了一张特别的登机牌，登机牌正面写有“美丽逆行，同心战疫，英雄凯旋，感恩有你”，登机牌背面印有武汉黄鹤楼等标志性建筑，它们作为背景所衬托的是一群身穿防护服的逆行者。通过登机牌上的桃心二维码，还可以看到医疗队支援武汉的动人瞬间。很多医护人员看了之后十分振奋：“做得太精致，太用心了！”

昨天中午12时许，北京医疗队人员陆续登上飞机。机舱里，空乘人员袁杨看着医护人员一一落座，激动得红了眼眶。“很开心看到你们都平安回来了，你们到武汉的时候是我同机组的同事送你们，我很羡慕他们，现在我很荣幸迎接你们回家，我和你们并肩战斗过！”此外，武汉机场的地勤人员也打出横幅相送：“感恩留心间，挥手道珍重。”

文/本报记者 蒋若静